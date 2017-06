Balacera en EU, hieren al líder republicano en la Cámara de Representantes

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de junio de 2017

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) 14 de junio de 2017

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected. — Sean Spicer (@PressSec) 14 de junio de 2017

Redacción.- Esta mañana autoridades de Estados Unidos reportaron un incidente con arma de fuego durante un juego de práctica en el campo de béisbol del Congreso en Alexandria, Virginia, muy cerca de Washington.

En conferencia de prensa, el jefe de la policía de Alexandria, Michael Brown, confirmó que son cinco las personas que fueron transportadas al hospital tras el ataque, entre ellos el agresor.

ABC 7 reportó múltiples disparos en el bloque 400 de la calle E. Monroe.

El legislador Steve Scalise, uno de los republicanos más prominentes de la Cámara de Representantes, y dos oficiales de la Policía del Capitolio resultaron heridos.

Según un reportero de Fox News, otros dos miembros del staff del Congreso también fueron lesionados.

La Policía aconsejó a los residentes no acercarse a la zona.

El senador republicano por Kentucky, Rand Paul, contó al programa Morning Joe de MSNBC que escuchó hasta 50 disparos.

Describió que varios disparos cayeron donde el staff trataba de cubrirse en el suelo.

Uno de los miembros del staff, inclusive, saltó una cerca para huir de los disparos.

Paul dio el crédito a la Policía del Capitolio por proteger a Scalise y salvar vidas.

“En este momento estamos seguros”, afirmó a CNN el representante republicano de Alabama Mo Brooks.

Brooks dijo que el agresor tenía aparentemente un fusil semiautomático y estaba detrás de un cobertizo.

“Me parece que era un hombre blanco”, dijo, aunque agregó que sólo lo vio por una fracción de segundo.

“Scalise recibió un disparo en la cadera y tuvo que arrastrarse para alejarse del tirador”, relató, con la voz entrecortada.

Brooks también relató que ayudó a dos víctimas del incidente, al aplicarles un torniquete.

El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que tanto el Presidente, Donald Trump, como el Vicepresidente, Mike Pence, están al tanto de la situación.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados”, tuiteó.

“El republicano Steve Scalise, de Louisiana, un verdadero amigo y patriota, fue gravemente herido pero se recuperará completamente. Nuestros pensamientos y oraciones están con él”, tuiteó Trump poco después.

Varios legisladores tuitearon pensamientos similares.

Fuente: Reforma.