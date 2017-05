Boca del Río será blindada: MAYM

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, aseguró que a partir del día de hoy iniciará el blindaje de algunas colonias de la ciudad, esto luego del asesinato de 5 personas en distintos puntos de la zona conurbada, de las cuales 4 fueron halladas en Boca del Río.

Mencionó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Marina y Seguridad Pública Estatal, con el fin de reforzar la vigilancia, principalmente en unidades habitacionales con mayor riesgo, tales como Carranza, Miguel Alemán y Villa Rica.

“Pero no queremos que siga pasando todo este tipo de cosas, por lo que se va a blindar toda la zona aledaña al manglar, que es donde estamos más vulnerables”.

Aclaró que en los hechos violentos se ha detectado que únicamente han arrojado cuerpos en las colonias de la ciudad, pero las ejecuciones o enfrentamientos se realizan en lugares ajenos al municipio boqueño.

“No ha habido violencia, lo que ha pasado es que tiran ahí los cuerpos, pero realmente no fueron los asesinatos ahí, no hubo una balacera, no hubo violencia”.

El presidente municipal argumentó que desde el día de hoy se blindarán los accesos y salidas de las colonias más vulnerables, esto a través de un mayor número de elementos de la SSP.

“Meter más elementos, más rondines, entradas y salidas de las colonias que son pocas, solamente es entrar por Donato Casas y Cándido Aguilar, esas dos entradas y salidas reforzarlas bien y José González Herrera y ya con esas tres calles que tengamos resguardadas quien entra y quién sale, habrá manera de estar bien resguardado”.