Buscan a Ashley Malixi Miranda Pérez, desaparecida en Poza Rica

Redacción.- “Espero que lo de mi hija no sea un secuestro. No tengo propiedades, somos una familia modesta y no tendría dinero para pagar por su rescate”, se lamenta Silvia Pérez Fierro, quien cumple 96 horas buscando noticias de su primogénita, Ashley Malixi Miranda Pérez, desaparecida en Poza Rica, Veracruz.

A la joven de 20 años, la tarde del sábado 09 de diciembre una llamada provocó que saliera alterada del salón de clases. Tomó su mochila y, sin despedirse de sus compañeros, se retiró del Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz (CESUNV). Fue la última vez que se le vio con vida.

Vestía un pantalón de mezclilla color azul, suéter blanco con letras estampadas y unas botas negras de piso con adornos bordados con lentejuela. Son las referencias que la familia ha replicado en redes sociales y en carteles en el municipio norteño, uno de los más inseguros en la entidad.

La madre, Silvia Pérez, refiere que antes de que Ashley desapareciera realizó quehaceres en su vivienda, se alistó y pidió permiso para comer con un joven con quien estaba entusiasmada por, quizá, iniciar una relación sentimental.

“Ellos comieron juntos y el joven la dejó en la universidad. A las cinco de la tarde pasaría por ella para verse de nuevo, pero él mismo me llamó preocupado para decirme que no la pudo localizar y que ya no atendía las llamadas”, agrega.

La familia interpuso una denuncia por desaparición ante la Fiscalía Séptima de Poza Rica, sin embargo, la madre asegura que aún no cuenta con la sábana de llamadas del teléfono de su hija, que es la única pista para dar con su geolocalización.

A cuatro días de la desaparición tampoco existe información de Miranda Pérez en el Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes), plataforma que, a decir del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, propiciaría el diseño de políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones.

Silvia Pérez Fierro obtuvo el respaldo del colectivo de desaparecidos Familiares en Búsqueda María Herrera, y ha encabezado dos marchas en el municipio de Poza Rica para exigir la pronta aparición de Ashley Malixi.

“Yo no sabía de estos grupos, pero ahora con el apoyo de estas personas ya es ganancia. Pido a la gente que me ayuden a encontrar a mi hija”, reiteró la madre.

Fuente: e-veracruz.mx.