Cadena Sandoval denuncia ante FEPADE a MORENA

Redacción.- Eva Cadena Sandoval presentó en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos por el presunto uso de recursos públicos por parte de integrantes de MORENA para beneficiar las giras de Andrés Manuel López Obrador y financiar campañas de los candidatos de este partido.

“Los recursos públicos del Congreso, en especial los bonos que deben servir para contratar estudios para contratar expertos en los diversos temas que se manejan en las comisiones legislativas, en el caso específico de MORENA, esos recursos que recibe el coordinador de la fracción parlamentaria, el diputado Amado Cruz, tengo conocimiento pleno de que se destinan a financiar actividades políticas y a las giras de su dirigente nacional por instrucciones de la diputada federal Rocío Nahle”, señaló luego de entregar el documento en la Fiscalía.

Como prueba, la diputada local presentó documentos sobre las nóminas de personas que aparecen como consultores de MORENA, que supuestamente son candidatos a presidencias municipales de Veracruz.

La ex candidata por la presidencia municipal de Choapas, Veracruz, dijo que con las investigaciones de esta denuncia espera limpiar su imagen luego de estar envuelta en un escándalo por unos vídeos publicados en El Universal donde se le aprecia recibiendo dinero para su campaña y para Andrés Manuel López Obrador.

Cadena señaló que el desvío de recursos también se destina para candidatos y ediles de varios municipios, como Ivonne Cisneros Luján, candidata de Xalapa, y Benito Soriano, candidato a regidor quinto de Coatzacoalcos.

“Lo que estoy pidiendo a la FEPADE es que investigue estas conductas y determine si son ilícitas y se castigue a quienes hacen uso de recursos públicos del estado de Veracruz con fines políticos y partidistas”, dijo.

Eva Cadena es investigada por la FEPADE por la posible violación al Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que señala que se castigará a la persona que “realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Al respecto, declaró que “dará la cara” y demostrará su inocencia. “No tengo porqué huir, yo no me he robado un peso de los mexicanos, ni un peso de los veracruzanos, me tendieron una trampa y voy a demostrar que soy inocente”.

Señaló como probable responsable de esta trampa a Alexis García, quien se presentó con ella como familiar del diputado Amado Cruz García y aseguró desconocer la identidad de la mujer que aparece en los vídeos dándole el dinero.

Aseguró que las investigaciones por la filtración de los vídeos están avanzando y pronto tendrá noticias sobre los responsables.

Cadena Sandoval dijo que desde que salieron los vídeos no tuvo comunicación con el dirigente nacional de MORENA, López Obrador.

Fuente: El Universal.