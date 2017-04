Calderón, el bufón de siempre 

• Mario Mijares

1.- En México desde hace más de 40 años, se ha carecido de autoridad política, lo cual, ha provocado una terrible descomposición en ese todo compuesto de partes que es el Estado Mexicano. El problema es que los responsables únicos del poder ejecutivo, impuestos tanto por el PRI como el PAN, han estado faltos, no sólo del oficio político, sino también de autoridad ética y moral. El problema es que cada sexenio ha empeorado la situación, pues los personajes son cada vez más nefastos.

La historia de la humanidad es maestra de vida, para todos aquellos que leen o escuchan. Guglielmo Ferrero, en el extenso libro El Poder, Los genios invisibles de la ciudad, Ed. UNAM., señala: “que en los gobiernos en dónde las facultades políticas y legales, pertenecen a un sólo individuo de carácter tirano. Por lo regular inician la vida de ese país, con matanzas, sin que ello se asegure la tranquilidad.” Esto hace que, en la misma familia del déspota, así como sus colaboradores, sin más se encuentra, un nido de víboras: rivales, pretendientes, usurpadores, conspiradores.

2.- Lo que ha exhibido Felipe Calderón Hinojosa, desde su aparición en lo público, es que no es una persona bien nacida, ya que no respeta nada ni a nadie, es el clásico bufón de la escuela y de las fiestas. Pero más bien es muy semejante a El Joker o Guasón, quien es un personaje artificioso, un supervillano que aparece en los cómics publicados por la editorial estadounidense DC Comics. Este mamarracho es enemigo y archirrival de Batman; una de las razones para considerarlo así es que ha sido responsable de numerosas tragedias de la ciudad Gótica.

Estimado lector, vea usted sin no: a Calderón lo persigue la muerte, la sangre y la corrupción. En su sexenio murió José Francisco Blake Mora era el segundo titular de la Secretaría de Gobernación quien moría en un percance aéreo: el primero había sido Juan Camilo Muriño. Asimismo, el incendio de la Guardería ABC donde murieron 49 niños, en que la copropietaria de esa estancia era María Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala. Y según la información de un diario estadounidense, fueron más de cien mil muertos y desaparecidos en su administración.

3.- Felipe Calderón, padece la patología de la irresolución, en todas sus apariciones tiene una peculiar sonrisa, la cual puede variar, siendo algunas veces su mueca torpe, lo cual crea un tipo de tortura, pues frente a la muerte o el dolor, aparece su sonrisa la cual es permanente. Ese problema, junto con su vicio por el alcohol, resulta una bomba para todo aquello que toca o expresa, sobre todo, ahora con su nuevo juguete el twitter. Pero no queda ahí, lo peligroso es que actualmente se encuentra actuando de cerca en los distintos procesos electorales. Tal como lo hizo recientemente en la protesta de la candidata del PAN, para la gubernatura del Estado de México, Josefina Mota. Durante el evento, según las tomas vía internet, lucía una imagen de ebrio, en la que muestra ese rostro del clásico burlón.

Quizás si no fuera una figura pública, resultaría ser un hombre intrascendente que vive en lo absurdo. El inconveniente es que él fue presidente de México, por tanto, las cámaras televisivas y la de los periodistas, están al tanto de lo que hace o comenta.

3.- Si a todo lo anterior se suma que EPN, como responsable único del país, no lo contiene ni a él ni a Vicente Fox, da por resultado que el pueblo vive en constantes temores y enfados, pues sus declaraciones no son nada sanas, ni para el país y menos para el actual presidente. En la historia del México posrevolucionario, este tipo de libertinaje para los dos expresidentes panistas, no lo hubieran permitido lo buenos políticos que sabían bien cuál era su papel político. Tal inconciencia personal de los protagonistas, se refleja dentro de una respuesta social que enferma a la toda la colectividad.

4.- Felipe Calderón, y su familia siempre han vivido del presupuesto público, sus hermanos de sangre como; Luisa Calderón, es senadora, Luis Gabriel, es médico, Juan Luis, diputado federal LV Legislatura y María del Carmen, además de su esposa Margarita Zavala, senadora.