Campañas que se ven

• Salvador Muñoz

Quizás porque las campañas apenas inician… quizás por las nuevas reglas del deporte electoral… quizás porque en muchos, es su primera incursión en una jornada electoral… pero como que no se ven salvo honrosas excepciones.

Esas “honrosas excepciones” las había valorado primero porque ya habían participado algunos en estas lides; casos concretos, el Tiburón Fidel Kuri Grajales, o el Capitán Montano Guzmán, quien si bien, no genera empatía en mi caso particular, sería injusto no reconocer que el candidato sabe desempeñarse como tal.

Luego me di cuenta que no importaba la experiencia, sino hasta el ánimo de algunos contendientes que si bien, no los conozco, ellos hacen lo posible porque los conozca, como por ejemplo, Chucho López, candidato de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Boca del Río, quien al menos al inicio de su campaña, me mantiene al tanto de sus actividades, como la más reciente que me causó gracia, cuando dice que las autoridades estatales y municipales no hacen fumigaciones y que cuando uno habla, se puede comer los mosquitos de tantos que hay.

Otro candidato que me agradó por un video que me envió como carta de presentación es Delio Salas, igual, del Movimiento Ciudadano, sólo que en este caso busca la alcaldía de Medellín. Es conferencista y presidente de la fundación Salvemos a Medellín. Un tipo preparado, con facilidad de palabra y hasta podríamos decir que envolvente.

También es digno de comentar el papel de los encargados de prensa de algunos candidatos, como el de Fidel Kuri, quien manda agenda y actividades; o el de Marcos Isleño, candidato de Medellín por el PVEM; por cierto, Isleño ya fue alcalde por ese municipio y ésa es una de sus banderas: la labor que realizó en su trienio.

Otro enlace interesante es el de Nicanor Moreira, candidato de Nueva Alianza, quien desde la medianoche en que arrancó su campaña, ahí tenía en mi correo fotos y comunicados y al menos en estos tres primeros días (ya cuento el viernes) sé que estaré recibiendo las actividades de Nicanor.

El caso de Montano es como el resto de los demás candidatos… en las redes sociales. A lo mejor porque apuestan que todo mundo está metido en el “feis” o twitter. Encontrarlos es un caso fortuito porque al menos, en mi caso, trabajo con una computadora y parte de mis actividades es estar de fisgón en dichas redes.

También allí me encontré a Fernando Yunes Márquez, quien ayer transmitió la lectura de los mensajes que le envían a su Facebook y prometió que va a presentar su 3de3 al igual que toda su planilla de “rugidores” y síndico.

Es en las mismas redes sociales que me entero que unos amigos participan como candidatos. Allí está Jorge Cobos, quien compite por Nueva Alianza en Alvarado.

En Fortín de las Flores anda Enrique Muñoz Sánchez (sin parentesco, pero igual nos decimos parientes), bajo las siglas del PRI-PVEM.

Con gusto vi a Artemio Rosado como candidato por la alcaldía de Landero y Coss y lo increíble fue que va ¡por el PT! Digo, porque siempre lo vi como un potencial candidato del PAN o si no, del PRI.

Es posible que en el transcurso de los días, me vaya encontrando más candidatos en las redes o en mi bandeja electrónica. Es posible también que sigan pareciendo flojos, guangos, lejanos y sin enjundia estos inicios de campaña, pero, pues son los primeros días, dejemos que se encanchen, pero abusados, porque muchos, ya les llevan ventaja, como el mismo Fidel Kuri en el puerto o Montano y Nicanor en Xalapa.

smcainito@gmail.com