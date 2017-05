Candidata de la alianza PAN-PRD asegura tener línea de MAYL

Redacción.- Lizbeth Portilla Gumersindo, candidata por la Alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Juchique de Ferrer, aseguró tener línea del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para ofrecer los apoyos del programa “Veracruz comienza contigo” a cambio de votos.

En una reunión con habitantes de la localidad de El Calabozo, en su salón social, dijo que estos beneficios no se han dejado de entregar, aun cuando está vigente la veda electoral; incluso en ese momento les dio dinero en efectivo para que compraran sillas para dicho inmueble, porque se mostró preocupada de que la mayoría estaba de pie.

Dirigiéndose a una de las asistentes como “Doña María”, integrante del comité vecinal, acotó que “no sé si la dinámica sería mejor entregarles el recurso y ya ustedes se organizan y las compran”, pidiéndoles que no “malinterpretaran” su ofrecimiento, pues es algo que los aspirantes tienen prohibido realizar por ley.

“No es para comprar conciencias, no es para quedar bien con el pueblo, es porque ustedes tienen una de las necesidades, así me lo dijeron, hicimos todo lo posible por reunir ese recurso económico, o sea dinero, para que en este caso se lo vamos a entregar al comité y haga la compra, pero hasta ahí me comprometo”, externó al decir que los demás compromisos los cumpliría si es electa como nueva alcaldesa de Juchique de Ferrer.

En sus palabras recordó que, “hace unos meses mandaron a censar a diferentes poblaciones de nuestro municipio y ya están entregando los apoyos, consisten en apoyos para la alimentación de los ciudadanos”.

Portilla Gumersindo les reiteró a los pobladores de El Calabozo que les iban a llamar para entregarles “las famosas despensas” de “un programa que se llama Veracruz sigue contigo o algo así, del Gobierno del Estado”.

Tras el adelanto, refrendó que el programa consiste en despensas, “que constantemente lo va a estar mandando el gobernador para ustedes”, y les recordó que él, “también quiere el apoyo para sus candidatos, o sea nosotros, en Juchique voy yo, en Alto Lucero va otra persona, en Colipa va otra y en Vega; y así en cada municipio”.

Les expuso que, “como ciudadanos del pueblo deben de entender el mensaje (…) que ahora vamos a votar o la idea es ganar la confianza por el PAN-PRD”, porque de ganar la alcaldía, “crean que va a haber apoyos en grande”.

“Va a haber apoyos en grande en materia de vivienda, en materia de salud, de alimentación, para que digan que ahí está la voluntad del gobernador de mandar a censar y después mandarles ya lo que les corresponde”, aseveró la candidata de la alianza oficialista.

Manifestó que seguirá, “visitándolos hasta lograr convencerlos de que en esta ocasión sea un voto de confianza, mi compromiso de escuchar la necesidad fue ese, buscar los recursos para entregárselos a ustedes y que para la siguiente vez que vengamos ya nos reciban y ustedes estén sentaditos”.