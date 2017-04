Candidata de MORENA por alcaldía de Tlapacoyan es amenazada

Carolina Suárez.- Rafael Carvajal Rosado, representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), indicó, en entrevista, que a raíz del registro de Liud Herrera Félix, como candidata a la alcaldía por el municipio de Tlapacoyan, ha sido amenazada desde este jueves con llamadas telefónicas por lo que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía 7, a cargo del licenciado Genaro Hernández Mendoza.

En este sentido, dijo, las amenazas han sido muy fuertes pues han dicho que la levantarán a ella, a su esposo e hijos, incluso le han dicho que los cortarán en pedazos y los mandarán a su domicilio.

Ante esta situación, reconoce la valentía de Herrera Félix al denunciar y continuar con su candidatura.

Denunció además que 15 aspirantes a las candidaturas de diferentes municipios han sido víctimas de amenazas.

Señaló que de estos casos, sólo 7 han presentado denuncias. “Algunos no quieren hacerlo porque saben que no pasará nada ni se les dará seguimiento, mientras quienes denuncian no ven avances”.

Dijo que las intimidaciones se han dado desde el inicio del proceso electoral y presumen que podría provenir de la delincuencia organizada y del mismo Gobierno del Estado.

Agregó que estos actos se han presentado en los municipios de Orizaba, Hueyapan de Ocampo, Xico, Xalapa, Teocelo, Martínez de la Torre, Las Minas y Tlapacoyan.

Por ello dijo que solicitará al presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla intervenir para que se blinde el proceso electoral.

Asimismo, exigió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, y al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, a ponerse a trabajar y garantizar la seguridad a los veracruzanos.

“Que se pongan a trabajar y que dejen de seguir gastándose el dinero para armar vídeo escándalos, que lo usen para dar seguridad no sólo a los candidatos de MORENA, sino para todos”.