Candidatas del PAN a la Alcaldía 2

• Brenda Caballero

El lunes pasado mencionaba algunas de las candidatas a las alcaldías por parte del PAN. Recordemos que de 142 candidatos, 71 son mujeres que se registraron por el blanquiazul.

Esta es la segunda parte de las candidatas panistas.

María Luisa Prieto Duncan.- Ha sido dos veces tesorera del Ayuntamiento de Oluta; en caso de ganar, sería la primera Alcaldesa del municipio.

Alma Viridiana Ramírez Betancourt.- Se habla que quien está detrás de su candidatura por Ozuluama es su esposo Noé Hazael Villegas Arévalo, quien dirigió ese ayuntamiento y ahora dirigirá la candidatura de su esposa. Alma ya fue candidata a diputada federal al sustituir a Rocío Guzmán de Paz quien renunció a la candidatura “por motivos de salud”.

Elda de la Cruz Flores.- Ha sido regidora del municipio de Rafael Delgado y tiene varios años buscando la alcaldía; los rumores afirman que el actual alcalde del AVE, Calixto Arturo Camarillo Ramírez, la apoya.

Denisse González Cruz.- Ella es hija de Alfredo González Palestino, actual alcalde de Sochiapa. En ese municipio ya se está haciendo cacicazgo familiar, ya que el tío René también fue alcalde y ahora hasta el hermano de Denise, Alfredo González Cruz, la complementa como síndico.

Marciana Ramírez Márquez.- A pesar de la inconformidad presentada ante del CDE del PAN por no tener arraigo en Soteapan, fue ratificada como candidata.

Sandra Lizett Barragán Zaleta.– Esposa del exalcalde panista Marino Barrios Garza de Tampico Alto. quien renunció al PRI y se afilió al PAN. Ahora apoyará a su esposa para ganar la alcaldía.

Laura López Cayetano.- Ha trabajado en educación especial, ahora busca la alcaldía por Tancoco.

Rosalía Alvarez Muñoz.- Ella fue presidenta municipal del PAN, después se fue al Verde Ecologista y ahora regresa al PAN, donde buscará la alcaldía por Tantima.

María Angélica Vázquez Casas.- La actual Directora del DIF Municipal de Tatatila, ahora buscará la alcaldía de ese municipio.

Clara Luz Domínguez Vargas.- Tal parece que se le hizo justicia a la comerciante Clara Luz, quien lleva un largo rato trabajando en el municipio y ahora sí le dieron la candidatura por Tlacojalpan.

Sonia Solís Espejo.- De las propuestas jóvenes del PAN pues con 21 años busca la alcaldía de Tlacotepec de Mejía.

Xóchitl García Gomes.- Originaria de la localidad Otilpan. Esposa de Gregorio Arriaga, quien buscaba la alcaldía de Tlalnelhuayocan; sin embargo suben a su esposa por cuota de género.

Imelda Calte Hernández.- Artesana y ex titular del programa Prospera del municipio del Tlaltetela, ahora buscará ser Alcaldesa por ese Ayuntamiento.

Ofelia Jarillo Gasca.- Los rumores afirman que su madrina a la candidatura de Tlapacoyan fue Mariely Manterola, ya que Ofelia afirmaba ser la candidata antes de que se diera a conocer la lista.

Nayelli Getzemani Sánchez Falcón.- Profesora que deja las aulas para contender por la alcaldía de Tomatlán.

Dalila Apodaca Salazar.- En Tonayán, la familia Apodaca no quiere dejar el poder, pues ahora Dalila, sobrina y secretaria particular de la ex presidenta municipal Micaela Apodaca Torres, busca la alcaldía por ese municipio.

Mayra Paredes Morales.- Apenas a inicio de año, Mayra había tomado protesta como presidenta de la Asociación Titzitl de Totutla, ahora se va de candidata a la alcaldía de Totutla. Su esposo Fermín López es empresario musical, dueño del grupo musical 2 Nueve.

Elena Anaya Pastor.- Candidata a la alcaldía de Uxpanapa. Allí sucedieron cosas curiosas dentro del partido, pues se habla que tuvieron que convencer a Elena pues no quería la candidatura. Anteriormente se mencionó a Dora María Hernández, mejor conocida como Doña Doris.

Maricruz Rodríguez Aguirre.- Una de las candidaturas más criticadas pues Maricruz se había ausentado de su tierra natal Vega de Alatorre por más de 16 años. Hoy es candidata a la alcaldía.

Por cierto, está el rumor de que su hermana Marilda Rodríguez Aguirre ya no va por Alto Lucero. ¿Será?

Estas son algunas de las mujeres que veremos en la contienda a la alcaldía por el PAN, el próximo Lunes de Mujeres vamos por las priístas.

caballero_brenda@hotmail.com

@NumerosRojos_BC