Candidatos en Veracruz, a continuación

• Miguel Ángel Cristiani G.

Una vez que ya se han definido prácticamente quienes serán los candidatos a la presidencia de la república, lo que sigue en el proceso electoral a nivel local, es la lista de los aspirantes a la gubernatura del estado, el senado, las diputaciones federales y las del congreso estatal.

Luego de que este fin de semana se confirmara finalmente lo que ya se venía manejando, en el sentido de que el ahora ex presidente del PAN nacional Ricardo Anaya será el abanderado de la coalición “Por México al Frente” en una operación típicamente priista de ir a la cargada de los partidos PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, están claros los que serán los tres contendientes a nivel nacional, junto con Andrés Manuel López Obrador por MORENA y José Antonio Meada por el PRI.

En el calendario electoral a nivel federal, todavía se tiene hasta el 12 de febrero, como fecha límite para definir candidatos además de la presidencia de la república, para senadores y diputados federales.

El 30 de marzo deberán iniciar las campañas de manera formal y el 1 de julio serán las elecciones.

Acá en el terruño veracruzano, el 27 de enero es la fecha límite para registrar coaliciones electorales o convenios de coalición, aquí habrá que esperar para ver si la coalición nacional de “Por México al Frente” del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano también presenta un candidato único.

Porque hasta ahora, el líder del Movimiento Ciudadano Dante Delgado Ranauro no ha dicho nada respecto a la candidatura a la gubernatura del estado.

Se sabe ya que la candidatura a la presidencia es para Ricardo Anaya, ex presidente del PAN; que a Alejandra Barrales, ex dirigente del PRD le tocará la candidatura de la Ciudad de México ¿y al líder de Movimiento Ciudadano? no se ha dicho que es lo que le toca, más que algunas candidaturas al senado, al menos que Dante Delgado quisiera ir a coordinar a los senadores, pero tampoco ha dicho que no quiere regresar a gobernar a Veracruz -ahora sí- por seis años.

Se supone que la candidatura por la alianza PAN-PRD deberá continuar y en ese caso, el candidato será el hijo del actual gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares y actual presidente municipal de Boca del Río, Miguel Angel Yunes Márquez.

Por ello resulta interesante conocer que es lo que piensa el mandamás del Movimiento Ciudadano Dante Delgado y finalmente quien será su candidato o si también se unirá a la famosa alianza.

Por Morena el partido de López Obrador la candidatura al estado de Veracruz también ya está definida, con el diputado federal Cuitláhuac García Jiménez, quien ya fue el abanderado en la pasada contienda electoral.

Por el PRI luego de que se sabe que José Meade es el candidato a la presidencia, se tiene por seguro que, en la convención de delegados de ese instituto, el bueno será el todavía senador Pepe Yunes Zorrilla, aunque igual se podría registrar también algún otro candidato de ese partido, como ocurrió ya la vez pasada y poder tener los recursos y tiempos para hacer “precampaña” interna.

De cualquier manera, la fecha límite para el registro de precandidatos a nivel local es hasta el primero de febrero.

Las precampañas para designar candidatos a gobernador, y diputados locales serán del 2 al 11 de febrero.

El 29 de marzo es la fecha limite para registrar candidatos a la gubernatura.

El 20 de abril se cierran los registros de candidatos a las diputaciones locales.

El 29 de abril se inician las campañas de candidatos a la gubernatura.

Hasta el 27 de mayo las campañas de los y las candidatas a las diputaciones locales.

El 27 de junio, es el fin de las campañas y la veda electoral para la reflexión y decisión de la ciudadanía es del 23 al 30 de junio, para que finalmente, el 1 de julio se lleven a cabo las elecciones federales y locales.

Por lo que, en los próximos días, se habrán de seguir dando a conocer las alianzas y amarres de los candidatos desde el mismísimo gobernador del estado, el senado, las diputaciones federales y las locales.

Esto apenas comienza.

Búscanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Blog: http://bitacorapolitica.com

Página web: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es