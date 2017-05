Candidatos independientes no tienen recursos: Moreno Archer

Carolina Suárez.- Rubén Moreno Archer, candidato independiente para la alcaldía de Xalapa, afirmó, en entrevista, que a 10 días de que concluyan las campañas electorales, los candidatos independientes no han recibido los recursos que debía entregarles el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Sostuvo que en su caso sigue sin recibir los casi 6 mil pesos que le correspondían.

Hay que recordar que las campañas terminan el próximo 31 de mayo, sin embargo los independientes han tenido que competir por su cuenta.

Es aspirante a gobernar la capital dijo que el órgano argumenta que no ha podido consumar el depósito a las cuentas de cada independiente, mientras a las otras fuerzas políticas les han ofrecido millones de pesos.

Así, Archer calificó como injusta esta situación de cara a la jornada electoral del próximo 4 de junio.

“Aunque la verdad es un dinero que no nos corresponde a los políticos, es un dinero que se debe utilizar para otras cosas. No hay apoyo y no nos dan lo que corresponde, es una lástima que el Órgano Electoral siga siendo secuestrado por los partidos”.

El candidato acudió la mañana de este domingo al “Diálogo con académicos, universitarios y profesionistas”, a donde se invitó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”.

Moreno Archer refirió que su campaña se ha solventado con recurso propio y que continúa esperando los 5 mil 600 pesos que le corresponden como candidato por la vía independiente. Pese a esto invitó a sus contrincantes a devolver las prerrogativas al OPLE.

En su inconformidad, también ejemplificó el caso de la candidata de la coalición PAN-PRD, Ana Miriam Ferráez Centeno, quien distribuye cientos de lonas y mantas con su imagen para promocionarse en la ciudad capital.