Capturada la liebre brinca y brincará porque para eso la crearon quienes –doloroso espectáculo- la detuvieron con “rapidez”

• José Luis Ortega Vidal

(1)

Alaín López Sánchez (a) “la liebre” es acusado de un delito grave pero del fuero común: el asesinato de una familia compuesta por el padre, la madre y cuatro niños de 3, 4, 5 y 6 años de edad, el pasado 24 de junio en Coatzacoalcos.

La orden para ejecutar tamaña monstruosidad habría sido dada –de acuerdo al gobernador Miguel Angel Yunes Linares y la PGR- por Hernán Zavaleta Lara (a) “el comandante h”, presunto líder del cartel de los zetas en el sureste mexicano.

Al medio día de ayer trascendió la captura de Alaín López Sánchez en el municipio de Las Choapas, Veracruz, una de las fronteras de nuestra entidad con Tabasco y Chiapas.

De confirmarse tal detención –al momento de escribir este artículo no había comunicado oficial al respecto- comprobaríamos dos elementos de una realidad que nos hace mucho daño como sociedad pero también nos refleja:

a) En los cuerpos de seguridad del Estado mexicano, a todos los niveles, hay gente capaz.

b) En esos mismos cuerpos de seguridad del Estado mexicano, a todos los niveles, hay gente corrupta.

Me explico y parto en mi argumento del principio jurídico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Por tanto la mención de “el comandante h” y “la liebre” o de Hernán Zavaleta Lara y Alaín López Sánchez, parten de señalamientos oficiales –a nivel estatal y federal- que los señalan como presuntos culpables de los delitos que aquí reseñamos.

Un periodista no es un juez.

Para Ryszard Kapuscinski un periodista es un observador profundo de la realidad que le toca vivir: la describe, la analiza, la cuenta, narra…

Por ello el periodista debe apoyarse en herramientas como la metodología empleada en las ciencias sociales, concretamente en la antropología y más específicamente en la etnografía…

El periodista debe codearse con términos teóricos como la descripción densa y la interpretación de la cultura, del autor Clifford Geertz…

Un periodista requiere ser una hombre o una mujer culto (a) en el sentido científico del término…

De otro modo sólo apreciará la superficialidad de las cosas y nunca será testigo y tampoco narrador de los sucesos profundos que mueven a toda sociedad.

El tiempo y el estudio son elementos clave al respecto.

(2)

En términos estructurales los presuntos autores -intelectual y material- de la muerte de una familia en la colonia Nueva Calzada de Coatzacoalcos, el pasado día de San Juan Bautista, habrían operado durante más de 10 años bajo la casi absoluta impunidad que es hermana gemela de la corrupción.

Detenidos ambos en algún momento de esta historia conocieron la libertad con rapidez porque la estructura oficial, gubernamental, de procuración y aplicación de justicia en el país y la entidad está podrida.

Si ellos resultan juzgados como culpables de los delitos que se les imputan –el asesinato de los cuatro niños es uno de varios- estamos ante dos personajes que forman parte de otra estructura podrida: la social, donde se desenvolvieron, uno de ellos actuó como socio de políticos y empresarios y habrían continuado así de no ser por el escándalo que se desató por un exceso y una coyuntura.

El exceso fue la muerte de los niños; la coyuntura consiste en los tiempos post y preelectorales que vivimos.

La matanza de los niños en Coatzacoalcos, como el crimen de policías federales en Cardel, “salpicó” al grupo de poder en la Presidencia de la República vía el eco de ambas noticias en medios de comunicación nacionales.

La pugna electoral del 2018 ya se activó y la lucha por el relevo presidencial es muy cerrada.

Cualquier error por mínimo que sea trasciende y “duele”.

Miguel Angel Osorio Chong no podía dejar impune la muerte de dos policías que administrativamente dependían de él y la imagen del gobierno federal tampoco podía afectarse por una jornada de 20 –dicen que 24- muertes en menos de 14 horas en Veracruz.

Ellos argumentan que fue un asunto de justicia.

Podemos argumentar que también se trata de un tema de estrategia política.

El crimen de los cuatro niños adquirió una trascendencia política desde la perspectiva semiótica del poder entre otras cosas porque ocurrió en Coatzacoalcos a unos días de que el presidente Enrique Peña Nieto firme el acuerdo final sobre la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec que abarca desde el puerto de Salina Cruz hasta el de Coatzacoalcos.

Venir a Coatzacoalcos o ir a Salina Cruz en medio de una guerra civil que registró la muerte de cuatro niños y hacerlo sin una respuesta policiaca rápida habría sido imprudente –políticamente hablando- para el Presidente.

Añadamos que del lado oaxaqueño hay grupos indígenas opuestos a la instalación de empresas generadoras de energía eólica en territorio istmeño.

Es previsible que estos grupos se confronten con el proyecto de la ZEE.

Más aún: la fragilidad –por falta de mantenimiento- de la refinería de Salina Cruz quedó expuesta recientemente con la inundación -a causa de la depresión tropical Calvin- y el incendio que la sacaron de operación desde el 13 de junio hasta la fecha.

La solución de PEMEX ha sido comprar gasolina en Estados Unidos a un precio bajo y luego venderla cara en las gasolineras del país para garantizar el abasto.

Todo es un desastre en el istmo oaxaqueño-veracruzano: desde la inseguridad brutal hasta la infraestructura petrolera vieja, que se desbarata día con día.

De ahí que el paso final para dar certeza jurídica de parte del poder ejecutivo federal a la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec se llevará a cabo en la ciudad de México.

Por eso, también, hay acribillados y presos derivados de los casos de Cardel y Coatzacoalcos.

Aquí, entonces, opera la lógica perversa de nuestra estructura gubernamental.

Al menos una parte de las autoridades civiles, militares y policiacas mantienen una relación simbiótica con el crimen organizado y se alimentan de la impunidad mientras no se rebasen ciertos límites.

Cuánto éstos son rebasados, más de diez años de complicidad pueden pasar al olvido de inmediato y la actuación de los cuerpos policiacos es feroz y eficaz.

Los autores materiales del asesinato de policías en Cardel están detenidos. “El quino”, presunto autor intelectual de la ejecución del coordinador de la PF Camilo Castagné murió por la balas de marinos.

Los presuntos autores -intelectual y material- de la muerte de cuatro niños en Coatzacoalcos estarían en manos de la justicia.

Faltaba más…

(3)

En el año 2012, cuando fue detenido “el comandante h”, un periódico veracruzano fue “visitado”.

En las esquinas de la calle frente a la empresa de comunicación se apostó gente fuertemente armada.

Uno de ellos llegó a la redacción y dio la orden de que nada se publicara sobre el tema.

Le dijeron que obedecerían; sin embargo el grupo armado no se movió hasta que la edición impresa estuvo en sus manos y constataron que nada se había editado sobre la captura de su jefe.

(4)

Durante el velorio y sepelio del joven Bernardo Cruz Monta, baleado mortalmente el 23 de junio pasado en la colonia Benito Juárez Norte de Coatzacoalcos, el desfile de dolientes fue numeroso.

Acudieron empresarios, políticos, familiares y periodistas.

Hubo un alto a los reporteros. Se les dijo a quién podían entrevistar –una mujer de la familia- y ella fue instruida sobre lo que diría.

Algunos reporteros acudieron en grupo.

Fueron dos hechos distintos: una parte de los trabajadores de los medios estuvo en el velorio y otra en el entierro.

Alguien pudo constatar ambos episodios.

Lo cierto, nos contó una fuente confiable, es que habrían repartido dinero a reporteros dispuestos a aceptarlo para callar o mentir…sólo ellos y quien se los haya dado lo sabrían.

Nadie se pudo acercar al “h”, salvo sus amigos y operadores de confianza.

(5)

El oficio del periodismo, diría el ya citado Ryszard Kapuscinski, no sirve para los cínicos.

(6)

El gobernador Miguel Angel Yunes Linares nació para la egolatría y llegó tarde a la repartición de la prudencia.

Es un experto en el manejo mediático de la política.

Casi todos sus pasos son calculados.

Es muy difícil que se equivoque en materia de operación política y en la defensa de sus propios intereses. Siempre va por todas las canicas. Parece de Jalisco: no le guste perder y si pierde arrebata.

La agresión, la amenaza que lanzó contra el gremio de periodistas al declarar que en la zona Veracruz-Boca del Río operan 3 narco periodistas fue un error desde el punto de vista conceptual.

O eres narco o eres periodista.

No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo.

Por lo que hace al golpe político éste fue bien colocado a un sector tan dañado como el auténticamente periodístico.

Yunes Linares lanzó a los periodistas veracruzanos a la jaula de los leones no obstante que su deber es garantizar su seguridad.

Débil, la CEAPP volvió a demostrar la inutilidad de su existencia.

(7)

Capturada la liebre brinca y nunca dejará de brincar pues para eso fue creada.

La rapidez de su detención es –simplemente- parte del doloroso espectáculo del poder que nos ha tocado vivir.