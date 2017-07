Carola y su austeridad morena

Redacción.- En la LXIV Legislatura se presentó, hace un par de días, una discusión acalorada sobre la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que culminó con la exhibición de los salarios de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Todo comenzó en la tribuna, cuando Tanya Carola Viveros Cházaro, diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) reclamó a Bingen Rementería Molina, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que la iniciativa antes referida no ha sido presentada al pleno de la Legislatura para ser votada.

Viveros Cházaro le exigió a Rementería Molina que esa iniciativa tenía que ser presentada de manera inmediata y puntualizó: “es importante que la comisión a su cargo se ponga al corriente con sus dictámenes en lugar de irse a hacer campañas electorales a favor de sus amigos, deje de sacar los encargos de su jefe el gobernador o de sus amigos copartidarios, dejando de lado todo el trabajo legislativo que realizamos con responsabilidad”.

El diputado panista le contestó que ella no ha presentado nunca un sólo oficio relacionado con la iniciativa de ley, en el tiempo que llevan trabajando los legisladores, y qué sólo se ha referido al tema en tribuna, además de que “es un tema complejo, es una ley, no es sólo reformar o dialogar, es algo que se tiene que platicar con el poder Ejecutivo, con los diferentes organismos autónomos, con todos los involucrados porque podemos incurrir en un tema de inconstitucionalidad.”

Pero que sí tanto le urgía la austeridad republicana, la retaba a que donaran 100 mil pesos de su salario como legisladores, cada mes, y que ella decidiera hacia donde dirigir la donación.

Tanya Carola no aceptó el reto y le respondió “usted es responsable de una comisión y de dictaminar, ahí viene la reducción de nuestros sueldos y en efecto nosotros sí estamos donando la mitad de nuestro sueldo, no sé de dónde te salen los 100 mil, vamos a investigar en transparencia. Yo no soy tu mamá para estar diciéndote el trabajo que tienes que hacer, pensé que cuando llegaste aquí lo sabías. Espero que si no vayas con tus padres para que te digan qué tienes que hacer o con tu coordinador o con tu coordinador, o con quien tengas que ir, pero mi trabajo no es andar atrás de ti diciéndote lo que tienes que hacer. Aquí no vamos a estar jugando, es algo serio y a favor de los veracruzanos”.

A lo que Bingen Rementería le dijo “claro que vamos a dictaminar, veo que estás desesperada, yo te entiendo, vamos a donar nuestro sueldo de una vez, deme la mano y aceptamos el reto, me comprometo que el dictamen se va a presentar. Yo hice un compromiso y vamos a dictaminar se lo digo y que lástima de verdad que nada más venga a decir que la austeridad, la austeridad, los mesías, vamos a donarlo, que no le de miedo, no pasa nada al final los veracruzanos se verán beneficiados, y le voy a decir una cosa que bueno que usted no es mi mamá”.

Y parecía que el tema se quedaba ahí y que los legisladores no resolvían con ningún acuerdo.

Después, Tanya Carola Viveros citó a los medios de comunicación para ofrecer una conferencia de prensa donde se daría a conocer un concurso para transparentar la entrega los recursos que reciben para gestión legislativa, en dicha conferencia, ante la presión de los reporteros, se desvió del tema principal de la misma y terminó informando cuanto es lo que percibe mensualmente, aproximadamente, como diputada de MORENA.

Confirmó que el salario de los diputados de MORENA supera los 240 mil pesos mensuales, este monto se distribuye así: 58 mil pesos de la dieta mensual, un bono de 40 mil pesos para gestión, otro de 45 mil pesos para subsidio y comisiones, pero además hay 100 mil pesos de un bono extra como fracción parlamentaria.

Puntualizó que de los 58 mil pesos de la dieta, tienen que donar, obligatoriamente, 29 mil pesos al proyecto de nación de López Obrador, y que tienen prohibido donar el resto de sus ingresos, bajo ninguna circunstancia.

La diputada de MORENA reconoció además que existe una gran opacidad en el monto que recibe cada fracción parlamentaria y sus legisladores, pues no existe transparencia en el manejo de recursos.

“Es sabido que hay dinero que las fracciones manejan a discreción y es difícil saber cuáles son los montos, llega por rubros y de formas tramposas donde la gente se confunde a la hora de saber cuánto recibe un diputado local”.

Advirtió que no existe información clara de cuánto gana un diputado o en qué se gasta el dinero cada bancada.

Los reporteros le preguntaron entonces cuál era el monto total de su salario y Tanya Carola no supo qué responder. Trató de evadir las preguntas argumentando que la información se encuentra en el área de transparencia de la página web de la LXIV Legislatura y visiblemente nerviosa amenazó con cancelar la conferencia sí seguían presionándola para que respondiera.

Finalmente, tuvo que ser rescatada por su asesora personal, quien tomó el control de la situación para retomar el tema inicial y evitar así dar respuesta a las preguntas para conocer el salario total que recibe como representante popular Tanya Carola Viveros Cházaro.