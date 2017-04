Casa de campaña del candidato del PANAL en Ciudad Mendoza es apedreada

Redacción.- Julián Ramos Hernández, candidato a la alcaldía por el Partido Nueva Alianza (PANAL) en Ciudad Mendoza, denunció que su casa de campaña fue atacada por sujetos desconocidos la noche de este viernes.

El también periodista indicó que “no me van a intimidar. Hace apenas unos minutos, la casa de todos ustedes los mendocinos, fue atacada a pedradas por sujetos desconocidos, de esos sujetos que se esconden en el anonimato”.

Afirmó que estas acciones no serán la causa para que decline participar en esta campaña que es de suma importancia.

“No me voy a rendir y menos nos van intimidar.Estás acciones deben ser condenables. No se vale que en una casa donde hay familias, hay niños y ciudadanos que no le hacemos mal a nadie, existan este tipo de actos violentos que rompen con lo más valioso que tenemos los seres humanos como lo es la paz social y la tranquilidad. No nos van a detener”.

Cabe mencionar que apenas el 26 de este mes, personas quemaron la casa de campaña del candidato del PANAL, en Banderilla, Alfredo Lozano Viveros.