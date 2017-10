• Miguel Ángel Cristiani G.

El consejero nacional del partido MORENA, Marco Antonio Medina Pérez afirmó en la capital del estado que si en verdad se quieren tener recursos para atender a los damnificados por el terremoto, existen dos acciones determinantes que son ahorrar recursos a través de la austeridad, por un lado, y por otro lado, cerrar la válvula de la corrupción.

El que fuera encargado de las finanzas del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA aseguró que con esas medidas se podrían tener de entrada cerca de 300 mil millones de pesos.

Marco Antonio Medina Pérez quien es originario del puerto de Tuxpan, recordó que ha estado trabajando mucho en la zona norte de Veracruz, “tengo muchos años desarrollando actividades dentro del Movimiento, para y con el Movimiento, pero no había tenido la oportunidad de venir a hablar con ustedes, de hacer contacto con periodistas y medios de la zona centro”.

He recorrido todo el estado, desarrollando las tareas del Movimiento, organizando a MORENA en mucho lados, pero no tenemos la idea del protagonismo como en muchos otros partidos se hace.

Durante los primeros tres años de MORENA fui el secretario nacional de Finanzas del partido, fui elegido delegado distrital en el 3 de Tuxpan Veracruz y a partir de ahí participé en el primer congreso nacional de MORENA el 20 de noviembre del 2012 y en el congreso me eligieron consejero nacional, dentro del cual me designaron como el secretario nacional de finanzas, durante tres años, hasta el 2015 desarrollé esa tarea.

En la secretaría nacional de finanzas trabajamos arduamente –sin un quinto, porque MORENA no tenía en ese momento prerrogativas de financiamiento público – empezamos con cero pesos cero centavos y con un préstamo que nos hicieron dos distinguidos militantes de MORENA cada uno con setenta mil pesos y a partir de ahí desarrollamos bonos de solidaridad, bailes, rifas y una serie de actividades que dieron la posibilidad de tener recursos propios para impulsar las tareas que teníamos enfrente.

¿Cuáles eran esas tareas? La más importante, lograr el registro de MORENA como partido político nacional, que fue una de las primeras decisiones que se tomó en el congreso nacional, más del 70 por ciento de la militancia aprobó que nos fuéramos a lograr el registro como partido político.

MORENA con el prestigio que venía desarrollando su líder, Andrés Manuel López Obrador con el trabajo de cientos, de miles y luego de cientos de miles de ciudadanos en toda la república empezó a recibir participaciones financieras y a partir de ese momento logramos empujar el barco, logramos el registro como partido político como MORENA el 9 de julio de 2013 y a partir de entonces empezamos a recibir una pequeña parte de prerrogativas, como ustedes saben no teníamos votación que nos respaldara, entonces nos dieron el piso básico que le dan a todos los partidos.

Entonces ahora, cuando se habla de este asunto del financiamiento público de los partidos, hay quienes ahora están diciendo que rechazan el financiamiento, que ahora sí están dolidos por la situación del país, por los damnificados, ahora que muchos se duelen de manera hipócrita, nosotros decimos, para mostros el financiamiento es lo de menos, nosotros trabajamos con financiamiento o sin financiamiento, nosotros ya pasamos esa prueba desde hace mucho tiempo y se puede.

El problema no está ahí, en los seis mil u ocho mil millones de pesos que va a ser el financiamiento para los partidos el año entrante, el problema son quinientos mil millones de pesos, setecientos mil millones de pesos, que son los que se van a necesitar para la reconstrucción de las zonas dañadas.

Estamos hablando de un porcentaje menor de seis mil contra setecientos mil millones, es apenas el uno por ciento de lo que se necesita y MORENA ya ha propuesto una vía –desde hace mucho tiempo- para ahorrar y para invertir para el desarrollo del país y ahora para aplicarlo a la reconstrucción de las zonas dañadas.

¿cuál es esa vía, ese mecanismo?

Es ahorrar recursos a través de la austeridad, por un lado, y por otro lado, cerrar la válvula de la corrupción.

Tenemos un caso muy grave ahorita, el caso del aeropuerto de la ciudad de México, es un negocio gigantesco, es un negocio muy grande, se van a estar invirtiendo ahí doscientos mil millones de pesos, en una obra que no es necesaria o que si es tan necesaria, hay otras alternativas, ya MORENA ha propuesto que en lugar de hacer esa magna obra que va a durar 20 o 30 años en ponerse en funcionamiento, en lugar de eso hay que hacer como en otros países en donde hay un aeropuerto local y un aeropuerto internacional que puede estar en la base de Santa Lucía, dejando el aeropuerto como está para tráfico local, pero utilizando las instalaciones que ya están presentes. Para hacer eso se necesitan no más de 60 mil millones de pesos, estaríamos hablando de un ahorro de 140 mil millones de pesos.

Con esa sola acción de que se cancelara esa obra faraónica, ya podríamos tener un ahorro bastante sustancial y ese ahorro aplicarse a lo que tiene que aplicarse, no solo a momentos de emergencia, sino impulsar la salida popular, la salida democrática, la salida de apoyo a nuestros hermanos en desgracia de una manera mucho más consistente.

Otras vías, como cancelar las prerrogativas que tienen los funcionarios de primer nivel, que son una afrenta a todos los ciudadanos, gastos médicos mayores, pago de celulares, de choferes, de asesores, muchos gastos que tienen funcionarios y que se gastan millonadas ahí.

Cancelar la pensión de los ex presidentes, que también gozaron y siguen gozando del presupuesto público, no solo ellos sino toda su familia y toda su parentela, hay personal comisionado en grandes cantidades, no lo básico que necesitaría una seguridad de personajes tan importantes, pero sí se van a ir las escoltas y toda una parafernalia de gente que no es necesaria y que se gastan millones de pesos ahí.

Simplemente los altos salarios de los funcionarios, los ministros de la Suprema Corte ganan 600 mil pesos al mes, secretarios de estado con 250 mil pesos al mes, gobernadores que también están en la línea de la corrupción y de los gastos excesivos.

Porque para nosotros la política es un servicio público, no es una forma de enriquecerse y se ha desviado la concepción de la política hacia el interés personal y el interés particular y entonces esto tiene que cambiar.

Con esas medidas de austeridad, nosotros ya hicimos las cuentas, tenemos perfectamente definido como se pueden ahorrar muchos recursos, por ese tipo de medidas se podrían ahorrar 160 mil millones de pesos. Entonces 140 mil de la cancelación del aeropuerto de la ciudad de México y 160 mil de ahorro de austeridad, con esos rubros que les he mencionado, tendríamos 300 mil millones que bien se podrían aplicar para impulsar la reconstrucción de las zonas dañadas.

Esto es una propuesta que nosotros ya tenemos muy bien diseñada, ya la presentamos en la Cámara de Diputados, nuestros legisladores la compañera Rocío Nahale García, diputada federal por Coatzacoalcos ya la presentó junto con el compañero Emiliano Álvarez, diputado de la ciudad de México ahora, ya están ahí las ideas y no de ahorita, esto no lo venimos manejando ahora por la situación de emergencia, lo venimos proponiendo por lo menos desde que inició la Legislatura actual, pero desde antes ya habían propuestas en ese sentido.

Creemos que el país tiene que cambiar, tiene que modificarse, tener un nuevo rumbo, en ese rumbo tenemos que ser incluidos todos, ahorita solamente están beneficiándose menos del uno por ciento de la población –que son los grandes consorcios- la gente con la que convivimos, pequeños empresarios, medianos comerciantes, incluso industriales de cierto nivel tampoco están incluidos.

Estamos viviendo una plutocracia una oligarquía, es decir, un gobierno de muy poquitos, de unas 30 familias y a lo mejor son muchas, que se están beneficiando de todo, de la privatización de la salud, de la educación de los servicios, de lo que antes el estado garantizaba, las pensiones, la seguridad social, vamos hacia un país sin seguridad social, que va a estar haciendo crisis cada vez más fuerte.

Todo eso es lo que MORENA se propone transformar, digamos que estamos en una lucha por la transformación del país y en esa transformación no importa lo que cada uno obtenga como beneficio personal.

Ahora que MORENA está seleccionando a los Coordinadores de Organización Marco Antonio Medina Pérez se está proponiendo como uno de los tres coordinadores a nivel estatal, los otros dos ya fueron nombrados son los diputados Rocío Nahale García y Cuitláhuac García Jiménez, por ese motivo estoy estableciendo contacto con todos mis compañeros, también con los personajes locales y por su puesto los medios de comunicación porque para nosotros son muy importantes.

