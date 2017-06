Cerrarán el CRIVER por falta de recursos

Redacción.- A través de un comunicado, el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER), informó que debido a la situación financiera por la que atraviesa la institución, cerrará sus puertas a final del mes de junio del 2017, ya que, tiene falta de liquidez para atender a los pacientes, esto, debido a la falta de recursos económicos que no han sido pagados por el gobierno del estado que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares.

Por esta razón, padres de familia de niños que reciben atención en el CRIVER, realizarán este viernes una protesta, para solicitar a empresarios y al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no los dejen en el abandono.

Una de las afectadas, la señora García, dio a conocer que el miércoles tuvieron una reunión, en donde, les informaron que el gobierno del estado quitaría el apoyo al patronato que sostiene a este centro.

Reconoció que debido a esto muchas madres de familia se mostraron preocupadas, en especial, las que llevan sus niños a terapia, que no caminan, no pueden hablar, “Están muy incapacitados y los llevan en sillas de ruedas y había muchas mamás hasta llorando”.

Dijo que les informaron que les quitarían el apoyo por órdenes del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, ya que, presuntamente no tienen dinero.

“Ya nos van a quitar el apoyo por órdenes del Gobernador, porque no tienen dinero, no hay, no les han pagado ni a los trabajadores porque no hay para apoyar al CRIVER, ni los medicamentos ni todo lo que se necesite”.

Calificó como lamentable la situación, ya que, los niños tienen atención de primera, con especialistas en todas las áreas, terapias y enlaces con escuelas especiales.

“Ayer dijeron las Damas Voluntarias, porque yo les pregunté y les dije que iba a llamar a los medios y a la prensa para que nos ayuden, todo eso está en riesgo que nos quiten, no sabemos todavía si cerrará todo el CRIVER o ya no podremos ir porque ahorita quitaron el transporte de Cosamaloapan, ya no pueden venir y son puros niños que no caminan, que no hablan, que son puros niños incapacitados. En Veracruz quitaron la ruta que iba a Río Medio. Por eso, ahorita la que quiera llevar a su niño tiene que pagar, se imaginan si a veces apuradamente tenemos para comer.”

Por otra parte, Enrique Cházaro Mabarak, presidente del Patronato, aseveró que por la falta de dinero se han tenido que suspender los recorridos de los niños en camiones con sus mamás y realizarán un recorte de plantilla laboral.

Confirmó que el gobierno del estado no ha podido liquidar el apoyo que les dan cada mes, debido, por la situación crítica en las finanzas heredadas de la pasada administración de Javier Duarte de Ochoa.

“Desde enero a la fecha no ha sido entregado el recurso al CRIVER, sin embargo, destacó que hay voluntad del gobierno actual de ayudar, nos piden paciencia y eso tenemos que trasmitir a los padres, que además son personas de bajos recursos”.

Señaló que atienden a seis mil niños con problemas de salud de 120 municipios de la región centro del estado de Veracruz, por lo cual es importante que se liberen los apoyos, para que el centro de rehabilitación siga funcionando.

Reconoció las empresas de Veracruz apoya al CRIVER con aparatos, equipo de rayos X y plantillas, sin embargo, no es suficiente para los gastos que suman alrededor de dos millones de pesos al mes.