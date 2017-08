Chocan diputados por desafuero de Silva Ramos

Redacción.- El presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, Ricardo Nieto (PRI), afirmó que las declaraciones de su coordinador, César Camacho, sobre que el desafuero del diputado Alberto Silva Ramos, ex vocero de Javier Duarte, quedó sin efecto, obedece a que las carpetas presentan inconsistencias, tal y como él mismo lo ha declarado.

“La carpeta jurídicamente no está estable, además el propio fiscal de Veracruz, hizo público que invitó al diputado Silva a comparecer para que revise la información de la demanda, debido a que hay inconsistencias”, externó.

En contraparte, el secretario de la Sección Instructora, el diputado Omar Ortega (PRD), apuntó que eso no puede ser posible, toda vez que el órgano legislativo no ha sesionado para atender el caso.

Además de que sólo podría desecharse si la Fiscalía de Veracruz se desiste de ello, detalló.

“La información que yo tengo es que el próximo martes sesiona la Sección para atender el caso de Silva Ramos. Esa manifestación (de César Camacho) es un error, porque aun cuando las carpetas estén incompletas, la solicitud llegó a la Secretaría General de la Cámara y se debe atender”, indicó.

El diputado y también secretario de la Sección, el diputado Juan Pablo Piña, dijo que no hay motivo para no desahogar el desafuero, “el PAN reitera que no será tapadera de nadie y nos pronunciamos contra la corrupción e impunidad”, agregó.

El pasado 14 de julio, la Secretaría General de la Cámara de Diputados, recibió de parte de la Fiscalía de Veracruz la solicitud de juicio de desafuero al legislador priísta, Alberto Silva Ramos.

La Fiscalía de Veracruz señaló que la solicitud de desafuero contra Silva Ramos, es por la presumible comisión de los delitos de aviso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.

“Entre otras acciones se les acusa de ordenar pagos a medios de comunicación y no reportar los gastos al Congreso del estado, de un total de mil 567millones, 771 mil 359 pesos, por lo que se desviaron recursos públicos para los cuales no existía presupuesto ni suficiencia presupuestal”, refirió en un comunicado.

Fuente: El Universal.