Choferes de ‘urbano’ y taxi

• Salvador Muñoz

Un número de 24 lesionados en un choque entre dos unidades de transporte urbano, al parecer provocada por una tercera que se dio a la fuga. Esto, en el puerto jarocho.

A lo mejor les parezca exagerado, pero a mí, dicho número de lesionados se me hace una barbaridad, casi similar a un intento de homicidio en la categoría que usted considere. Muchos dirán imprudencial porque dicen que el que se fugó, se le cerró a una unidad que se proyectó contra otra.

¿Qué obliga a un conductor en el Puerto, echar “carreritas” a otro?

A principios de año, me contaron la siguiente anécdota:

En la zona de Boca del Río, a la altura de los voladores de Papantla, vio pasar a dos camiones del servicio urbano “¡hechos la mocha!”. Entonces pidió al chofer que los siguiera a prudente distancia. Desde allí, vio cómo imprimían velocidad, se pasaban un semáforo en rojo, no esperaron el cambio de luz ante la prisa por ganar el arrancón y enfilaron hacia la Cruz Roja.

(Han de disculpar si hay imprecisión en mis datos… me la contaron y no llevaba en dónde escribir, así que si no cuadra algo, perdón)

Ya ante la densidad del tráfico, una unidad de tránsito se les adelantó y literalmente les cerró el paso. Entonces, el personaje de esta historia, los alcanzó y descendió para cuestionar a ambos choferes: “¿Qué hacen?”.

–Jugábamos carreritas– respondió el más joven, quien identificó a su interlocutor. Para ello, Tránsito les requería sus documentos y uno de ellos, ni licencia para conducir traía por lo que actuaron en consecuencia contra los cafres y más cuando el testigo de las infracciones fue nada más y nada menos que el mismo Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares…

Es seguro que no nada más el Gobernador, sino cantidad de vecinos de la zona conurbada, han sido testigos de estas actitudes de algunos operadores del Servicio Urbano… o peor: víctimas. Por eso lo digo preocupado y sostengo que 24 lesionados son motivo de generar una mano dura, un operativo, mayor vigilancia y un alto a la imprudencia o temeridad con que se conducen estos choferes en el Puerto.

Estamos casi a fin de año, y en un ejercicio de ocio, un trabajo en la nota roja del puerto y zona conurbada bien podría ser el número de accidentes de tránsito en los que se vio involucrado en el 2017 el servicio urbano, qué rutas, cuáles fueron las consecuencias y cuáles también las penas para los responsables, así como cuál fue el desenlace con las víctimas o sus familiares.

II

Veía en las redes el caso de un taxista que machete en mano se enfrentó al reclamo de un conductor porque no recibió el “1×1”… el ciudadano graba al conductor de la unidad 383 de Coatepec quien lo amenazó con el arma blanca para que se metiera a su carro y se echara para atrás… desconozco si quien grabó llevará a las últimas consecuencias la situación que vivió o sólo servirá para ver cuántos “likes” tuvo su video o en un momento dado, sólo para “marcar” o “estigmatizar” al taxi, algo así como que “¡mira! es el 383 de Coatepec; mejor no… ese vato es loco y saca machete”.

No sé en otros municipios, pero en Xalapa, la gente que conduce anda muy alterada… se comprende porque al tráfico pesado se le agrega a veces la falta de sentido o el pensar que sólo uno es el que tiene prisa, se le hizo tarde o tiene problemas de horario.

A mí, han de disculpar las palabras, #MeZurran las personas que manejan en el carril pegado al camellón sobre Lázaro Cárdenas, la arteria principal de Xalapa, y van paseando; o #MeZurran las que no entienden para qué canijos son las luces laterales; igual #MeZurran quienes van hablando con el celular en la mano mientras manejan; o #MeZurran los motociclistas que me rebasan por mi derecha… les digo que andamos alterados…

Y más nos alteramos cuando por cualquier cosa, ya alguien saca un celular y “¡te estoy grabando!”; dejamos de temer a las autoridades de tránsito para temer a las “autoridades virtuales” de las redes sociales, pero en lugar de bajar la defensa, nos tornamos más agresivos.

Aunque es seguro que el taxista esté lejos de entender esa pena virtual que significa estar en youtube, facebook o twitter. A lo mejor sigue conduciendo como si nada, sin tampoco entender qué significa el 1×1 en un puente de un solo carril.

