Cinthya Lobato señala a Sergio Hernández de manejar recursos de la bancada de manera poco clara

Redacción.- Cinthya Lobato, diputada local del PAN, acusa directamente a su coordinador de bancada, Sergio Hernández Hernández, de manejar de forma indebida el dinero que como grupo legislativo reciben.

La diputada señala al coordinador de utilizar dinero para fiestas, borracheras, para sus 156 casas de enlace e incluso para darle al dirigente estatal del partido, José Mancha.

Lobato Calderón sostiene además que Sergio Hernández maneja el millón 600 mil pesos que reciben mensualmente por parte de la Legislatura, sin ninguna transparencia y a su conveniencia, por lo que le exigió comprobar cómo se está gastando ese recurso.

“Porque sí hay dinero para tus fiestas, sí hay dinero para el velódromo, para tus casas de enlace, incluso para darle a Pepe Mancha, para eso sí hay. Lo que no hay es dinero para lo del autismo, para el acuerdo que tenemos con la UV, para eso no hay dinero, para las cosas del Congreso no hay dinero.”, le reclamó la diputada Lobato a Hernández Hernández.

Cinthya Lobato le señaló además que ese recurso les pertenece a todos los diputados del PAN, y que por lo tanto no es suyo.

Le pidió que le enseñará la documentación que avala la manera en la que el diputado está gastando ese dinero.

Y le pidió que deje de robarse el dinero de los veracruzanos.