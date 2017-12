Ciudadanos votarán por buenos candidatos independientemente de los partidos que los propongan: HYL

* Pluralidad, fortaleza de los ciudadanos y no debilidad de partidos

Zaragoza, Ver., 17 de diciembre de 2017.- “Veracruz está viviendo un proceso de cambio, en el que los ciudadanos cobran cada vez mayor relevancia. En las próximas elecciones, los ciudadanos votarán por buenos candidatos independientemente de los partidos que los propongan”, aseguró esta mañana el senador Héctor Yunes Landa, al reunirse con integrantes de la asociación “Hey Súmate” de los municipios de Zaragoza, Jáltipan, Chinameca, Cosoleacaque y Oteapan.

Los partidos políticos deben entender que Veracruz tiene más ciudadanos que militantes, y que por tanto, pesan más los ciudadanos que los partidos. Consideró que “los buenos candidatos hoy pueden ganar por las siglas de cualquier organización política, como ha sucedido en algunos municipios de esta región. Que haya gobiernos que favorezcan la pluralidad es una fortaleza de los ciudadanos más que una debilidad de los partidos políticos”, aseguró.

Dijo que a lo largo de estos cinco años como senador, ha trabajado para dar atención a todos los veracruzanos, porque “todos los quienes viven en este estado deben gozar los mismos derechos y oportunidades. En la equidad, no debe haber municipios grandes o pequeños que determinen los recursos públicos que deben destinarse a ellos.”

Y destacó que gracias al apoyo del gobierno federal, ha logrado importantes inversiones en materia de infraestructura para los Ayuntamientos, campos deportivos, apoyos al campo, créditos para vivienda, entre muchos otros; sin embargo, reiteró que la seguridad y el empleo siguen siendo dos asignaturas pendientes del gobierno de Miguel Ángel Yunes, por lo que los veracruzanos se encuentran insatisfechos.

En el evento, el senador veracruzano anunció la donación de diez camas de hospital a enfermos de escasos recursos que se encuentren en proceso de recuperación o convalecencia a causa de algún padecimiento o tratamiento hospitalario. Dijo que la asignación de estos recursos proporcionados por la iniciativa privada se hará a propuesta de los propios ciudadanos y con la supervisión de un médico.

Refirió que las solicitudes se pueden presentar al correo electrónico hectoryuneslanda@hotmail, com , a fin de que sean médicos especialistas quienes evalúen cada caso. “Casi todas las instituciones y asociaciones civiles se preocupan por la salud de los pacientes, sin embargo, hay muy poco apoyo para su recuperación; ese es el propósito de este programa” explicó.

Finalmente, comentó que la pobreza es una condición que no le es ajena, porque en ella viven aún millones de veracruzanos. “Conozco la pobreza porque crecí en uno de los tantos pueblos de Veracruz. Pero también, porque mi actividad como servidor público me ha permitido dar solución a muchos problemas que la gente de escasos recursos a veces no puede resolver. Por eso sé como ir resolviendo esta condición”, aseguró. (Boletín)