Clima político en Playa Vicente Veracruz

Playa Vicente, Ver., 11 de mayo de 2017.- En Playa Vicente la contienda electoral está a todo lo que da, el candidato del PRI, Urbano Bautista, recorre incansablemente las diferentes localidades del municipio, con muchas ganas pero con poco impacto ya que no conecta con la gente y no logra proyectar nada, esto viene a ahondar más, debido a la crisis de credibilidad que tiene el PRI, la gente ya no les cree y cómo creerles, después del desastre financiero, social y de salud en el que tienen sumido al estado.

En el caso de MORENA, su candidato, René Chávez Palestina, no parece estar en la batalla y menos después de todo el escándalo de corrupción en el que se ha visto envuelto el partido de “La Esperanza”, es lamentable que un partido que realmente se veía como una opción haya incurrido en las prácticas que tanto criticaba y critica.

Por último está la candidatura de la alianza PAN-PRD, cuyo representante, Gabriel Álvarez, conecta, transmite, la gente lo quiere y confía en el, pero el gran problema que enfrenta es la gente con la que se rodea y que comete errores infantiles que evidencian falta de experiencia, tacto político o cuando menos ingenuidad; parece increíble que tenga gente que participó en la administración en la que el fue alcalde, como por ejemplo IVÁN ESPINOSA JAIMES ( licenciado que parece no conocer de leyes) quien se desempeña como encargado de la Oficina de Hacienda del Estado en Playa Vicente y sin mayor discreción participa como maestro de ceremonias en eventos del candidato panista, sin importarle que se realicen en días hábiles y, claro está, dentro de su horario laboral.

¿En estos casos no debe intervenir la FEPADE?

