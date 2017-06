CNTE denuncia represión por parte del gobierno estatal

Redacción.- Gerardo González Pereira, integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió, en conferencia de prensa y a nombre de todos los integrantes del estado de Veracruz, que el gobierno estatal detenga la represión contra los docentes y les libere el pago de sus salarios.

Afirmó que de la coordinadora son alrededor de 100 docentes que no han recibido el pago por su trabajo con la excusa de que no se presentaron a la evaluación magisterial de 2015, no obstante, detalla que no les fue notificado legalmente de que tenían que presentarse.

“Han sido hostigados los maestros que están en resistencia, que están en la lucha, han sido hostigados en sus domicilios, han recibido llamadas telefónicas para ser amenazados y la retención de los salarios es la forma de hostigamiento y de represión que están padeciendo”.

Por otro lado, se pronunció en contra de la represión que el gobierno del estado de Aguascalientes ha ejercido contra sus compañeros normalistas que aspiran a la docencia.

Señaló que el gobierno de aquella entidad ha tratado de reducir la matrícula de la convocatoria para aquellos aspirantes que buscan obtener una plaza.

Pidió además que el gobernador de Querétaro, Ignacio Domínguez, deje en libertad al docente Sergio Gerónimo Sánchez, preso político por la lucha que ha encabezado en favor de sus compañeros docentes agremiados a la CNTE.

Afirmó que el estado mexicano aprovecha su posición para privar a los docentes de sus derechos, por lo que exigen justicia ante todas las arbitrariedades que como organización han padecido.