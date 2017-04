Coatepec y la tradicional Feria del Café 2017

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

El pueblo veracruzano es alegre por naturaleza, le gusta festejar y celebrar, no de en valde uno de sus símbolos enigmáticos son las famosas caritas sonrientes, desde las de la cultura totonaca hasta las del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, que hasta estas horas, todavía no se entiende de que se está riendo cuando lo llevaban a prisión.

Lo cierto es que los veracruzanos somos alegres y por ello las fiestas se dan casi todo el año a lo largo y ancho del territorio.

Por ello es que en los municipios más importantes, se organizan ferias y fiestas populares, que en la medida de sus posibilidades, sirven para dar a conocer sus productos regionales y preservar sus aspectos culturales más sobresalientes.

Una de las ferias que se ha venido celebrando a lo largo ya de muchos años, es la de Coatepec en donde como es natural, el principal producto y atractivo lo constituye el café, que es reconocido y catalogado como el mejor a nivel internacional.

Nos comenta Pancho López el filósofo de mi pueblo, que ello no es casualidad, que se debe principalmente a las condiciones climáticas y de altura, que permiten el desarrollo de los granos en condiciones inmejorables, lo que al final de cuentas se refleja en su sabor y aroma característicos.

La Expo Feria del Café Coatepec 2017, se inaugura este sábado a las 19:00horas, en un evento que se considera habrá de reivindicar una festividad popular, que en los últimos años por malas administraciones, no ha tenido la proyección y el éxito que en otros tiempos se tuvieron.

Ahora se ha tenido el buen tino, de encargar la organización al empresario Mauricio Cuevas Gayoso quien ya ha dado muestras de su capacidad y experiencia, en la reciente celebración de la Feria de Xalapa, que fue todo un éxito.

En la presentación del programa de la Expo Feria Coatepec 2017 Mauricio Cuevas Gayoso nos comentó que si hay un producto que no puede faltar en ninguna casa de México, ese sin duda alguna es el café. Los deliciosos granos de este alimento se han convertido en parte esencial, de una bebida que todos necesitamos para empezar nuestro día a día. Por ello este año, la Feria del Café te invita a deleitarte con las mejores variedades en un solo lugar: Coatepec, Veracruz.

Tanto marcas conocidas como productores independientes, se dan cita para ofrecer todo lo relacionado con la industria cafetalera. En la Expo Feria del Café Coatepec 2017 podrás adquirir granos deliciosos para preparar bebidas envidiables y también artículos, que todo fanático del café no se debería perder.

Pero esto no es lo único que te espera en la celebración. También se tiene una atractiva cartelera de conciertos musicales, se colocarán juegos mecánicos y zonas infantiles para los más pequeños, pabellón con comidas regionales, una expo comercial para comprar prendas, artesanías y objetos veracruzanos diversos, además de diferentes espectáculos de carácter cultural y artístico, que seguramente no te querrás perder.

En resumen, la diversión para personas de todas las edades está garantizada en la Feria del Café, solo necesitas animarte a disfrutarla. Desde el sábado 29 de abril hasta el lunes 15 de mayo.

El Teatro del Pueblo y el Recinto Ferial de Coatepec, serán las principales sedes de este evento, apto para asistir con toda la familia.

Búscanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Página web: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es

Blog: http://bitacorapolitica.com