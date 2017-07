Coatzacoalcos de luto y un funcionario de comercio evidencia la cloaca en torno al ambulantaje

(1)

Fernando Vidal Segovia, en su calidad de director de comercio en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, salió a la calle para realizar un operativo en contra del ambulantaje.

La venta informal con o sin permisos oficiales representa una problemática en el sur de Veracruz como ocurre en todo el país.

Es secreto a voces que en el antiguo Puerto México, como en muchos lugares, se trata de una estructura comercial paralela a la que paga impuestos, la que se adhiere a cámaras, genera empleos en teoría registrados en el IMSS y respeta la ley.

El comercio ambulante genera miles de millones de pesos en las 32 entidades federativas y sus principales ciudades.

Este dinero se mezcla y se reparte de múltiples maneras: muy poco llega a los campesinos humildes que salen de sus comunidades a vender las escasas frutas y verduras que generan sus parcelas…

Poco entre las familias que viajan a la ciudad de México y compran productos chinos de toda índole para ofertarlos en sus lugares de origen…

Menos entre los niños que trabajan con o para sus familias…

Casi nada para los menores que caen en las garras de la mafia de poca monta, son secuestrados y obligados a vender en las principales calles y avenidas de las grandes ciudades, en el mejor de los casos…

(2)

La mayor parte del dinero que genera el comercio informal llega a las manos de las mafias…

Algunas son “la pelusa” como la denominaba el maestro César Augusto Vázquez Chagoya…

Otra se encuentra incrustada en las estructuras del poder oficial de todos los niveles…

Las fuertes, las que se llevan la tajada grande son las que producen música, videos, ropa, aparatos electrónicos, tecnología pirata o simplemente roban toda clase de productos y los venden bajo total impunidad…

(3)

Cuando los niños o jóvenes caen manos de cárteles serán convertidos en “halcones” o en productos del comercio sexual.

(4)

Coatzacoalcos, con sus más de 300 mil habitantes vive esta clase de problemáticas.

Hay menores de edad “halcones” y los hay ambulantes que trabajan por cuenta de su familia o son explotados por mafiosos.

Hay comercio sexual con menores de edad.

Más aún: a menudo las autoridades que deben combatir estas situaciones se convierten en cómplices en la violación de la ley.

Los cárteles pagan a cuerpos de seguridad para voltear hacia otro lado en el caso de los niños y/o jóvenes “halcones” y las niñas ofertadas en el bajo mundo.

Ediles y funcionarios municipales del área de comercio entregan permisos que se dividen entre oficiales y no oficiales.

Una parte de lo recaudado entra a la tesorería municipal; otra parte se va al bolsillo de funcionarios.

(5)

En Coatzacoalcos el regidor responsable del área de comercio se llama Luis Rendón; panista él.

A punto de concluir la actual gestión municipal cabe la pregunta a dicho edil: ¿Qué ha hecho la oficina a su cargo para combatir la problemática del ambulantaje y la corrupción oficial que ha existido durante décadas en torno suyo?

(6)

La pregunta viene a colación porque el pasado miércoles en un video que se viralizó en las redes sociales de Coatzacoalcos se aprecia cómo el director de comercio Fernando Vidal Segovia agrede a un menor de edad –adolescente- que vendía dulces en la esquina de las avenidas Universidad y Abraham Zabludovsky.

El funcionario, alto, fuerte, sacude al menor al tiempo que le quita parte de su mercancía. La víctima grita que lo quieren robar y ante su autodefensa Vidal Segovia levanta su brazo amenazante.

Automovilistas se detienen; dejan sus autos y defienden al niño-adolescente-vendedor ambulante.

Hay reclamos, intentos de arrebatar al funcionario la mercancía; éste amenaza con tirar golpes y los productos caen al piso.

Todo transcurre en un minuto grabado por un testigo a través de su celular.

Compartido el video en internet docenas de miles de personas se indignaron, reclamaron justicia.

Una hora después el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol anunció que Fernando Vidal Segovia había sido despedido del Ayuntamiento.

Ayer, en una entrevista telefónica con el panel del programa La Noticia en el Café de Olmeca TV el munícipe fue cuestionado sobre el accionar oficial más allá del despido de Vidal Segovia.

¿Se le denunciará? ¿Se atenderá al menor agredido?

Las respuestas fueron positivas pero mismo la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, delegación Coatzacoalcos, atendió el caso por oficio y anunció una denuncia contra el ex director de comercio coatzacoalquense que habría cometido abuso de poder, tentativa de robo, violación a los derechos humanos de un menor de edad y agresión física al mismo.

¿Se sumará el Ayuntamiento a la querella?

(7)

Coatzacoalcos está de luto desde el pasado 24 de junio, cuando un sicario mató a una familia entera incluyendo a cuatro niños de 3, 4, 5 y 6 años en la colonia Nueva Calzada.

Aquello habría sido una venganza en el contexto del crimen organizado que rebasó sus límites por la masacre contra inocentes.

Ahora se suma el video de un ex director de comercio que agrede a un menor vendedor ambulante.

Lo peor que puede ocurrir –respecto al último caso- es que las autoridades se laven las manos y todo quede en un político de peso pluma desempleado.

(8)

El “h” presunto autor intelectual de la muerte de 4 niños está preso.

“la liebre”, presunto autor material de dicho crimen aún es prófugo.

El vergonzoso actuar del ex funcionario en el área de comercio del Ayuntamiento de Coatzacoalcos requiere la intervención de autoridades judiciales, un castigo ad hoc e investigaciones profundas sobre la cloaca oficial y millonaria que se vive en torno al comercio en las calles.