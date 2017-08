Con Intercolegial de Baile, celebran el #DíaInternacionalDeLaJuventud en Xalapa

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Más de 150 bailarines derrochan talento y energía en el escenario; reciben premios los tres primeros lugares.

Xalapa, Ver., 12 de agosto de 2017.- Extraordinaria fue la respuesta de los jóvenes xalapeños a la convocatoria del Ayuntamiento para participar en el Segundo Intercolegial de Baile 2017, con motivo del #DíaInternacionalDeLaJuventud, que concluyó con la espléndida actuación de 153 bailarines que recibieron premios en efectivo y el aplauso del público.

En el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC), que lució ocupado en su totalidad, se celebró la gran final, la espectacular presentación de los 13 grupos que ofrecieron sus mejores coreografías y evoluciones. Energía. Precisión. Maquillajes, vestuario, peinados, accesorios, porras, mensajes sociales. Sana convivencia, sana competencia. Trabajo en equipo.

Finalmente, tras el veredicto del jurado, se anunció a los ganadores: el primer lugar fue para BDX Best Dance Xalapa, que recibieron 10 mil pesos; el segundo, para Smooth Studio, con 8 mil, y el tercero, para White Lions, con 5 mil. También participaron G-Unit, Dreams Xalapa, One FX, Equidad Felina, Own Studio, Aguirre Dance Studio, Double YY, Coreografías Fabiely, Glass Maggots y Perfect Dance.

Luego de la presentación del grupo Empi Studio, ganadores de la edición anterior, el regidor Daniel Fernández Carrión y la Directora municipal de la Juventud, Diana Olivia González Ortiz, entregaron, en nombre del Ayuntamiento de Xalapa, los premios respectivos, en un ambiente de fiesta, amistad y celebración.