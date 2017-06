Con Miguel estamos peor que con Duarte: Héctor Yunes

Primeros seis meses: Segundo corte de caja

En seguridad: un muerto cada seis horas

* En deuda pública: $11 mil millones más con Miguel Ángel

Tampico, Tamps; 31 de mayo de 2017. Al cumplirse hoy los primeros seis meses de la actual administración estatal, el segundo corte de caja arroja que en Veracruz ha crecido de manera extraordinaria la deuda pública y en materia de seguridad Veracruz vive la peor etapa de su historia.

“La alianza PAN- PRD prometió mucho y ha cumplido muy poco. El cambio no se ve por ningún lado, salvo el de la reversa que, como decía Colosio, también es cambio”, aseguró el senador Héctor Yunes Landa.

Antes de iniciar la conferencia de prensa, se refirió a su amigo Ramón Durón Ruiz, mejor conocido como “El Filósofo de Güemez”, a quien recordó hoy en su primer aniversario de fallecimiento y envió un abrazo cariñoso a su esposa Martha y a sus hijos Ramón, Humberto y Martha.

Ante los medios de comunicación, destacó que en aspectos tan importantes como la seguridad y la economía, ¡Miguel Ángel ha salido peor que Duarte!.

A la luz de los de los resultados -insistió- está claro que el gobernador de Veracruz no puede con el paquete. “Como candidato decía Miguel Ángel que era experto en seguridad. Ahora como Gobernador tuvo tácitamente que reconocer que no lo es tanto y, en consecuencia, pedir al Gobierno Federal que viniera a rescatarlo con más soldados, más marinos, con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal Preventiva, apoyo que el Gobierno de EPN no le ha regateado”.

“La seguridad hoy, como nunca, lastima a todos los veracruzanos. Las familias se sienten vulnerables ante la inseguridad y la impunidad; hoy, en nuestra entidad, se cometen delitos prácticamente a cualquier hora, en cualquier lugar.

Recordó que el cuatro de abril de 2016 en Coatzacoalcos presentó un decálogo con las acciones para enfrentar la emergencia en materia de seguridad pública. Ahí, se comprometió a que en un plazo de seis meses iba a rescatar Veracruz de las garras de la delincuencia.

Afirmo que “es urgente, que Veracruz tenga un Gobernador que se ocupe de las funciones que sean de su responsabilidad y que evite los desvaríos de aspiraciones políticas personales. Parece una mala broma que el presidente estatal del PAN salga con la vacilada de que, quien ha sido incapaz de gobernar nuestra entidad, ahora quiera gobernar toda la República”.

Segundo corte de caja: Más muertos, más deuda

Al hacer un balance de lo que va del gobierno estatal, remarcó que entre los principales compromisos sin cumplir del Gobernador “del cambio” se significa el de la seguridad. “La que se comprometió a devolver a los veracruzanos en los primeros seis meses de su gobierno, seis meses que justamente, al terminar este día, se cumplirán”.

Sin embargo, precisó el senador Héctor Yunes, “en esta materia estamos peor que con Duarte”, “en este tiempo se han cometido en promedio más de 100 homicidios violentos al mes, lo que equivale a 4 al día y que cada seis horas un veracruzano sea victimado ante la incapacidad del supuesto experto en seguridad. La principal bandera de campaña de Miguel Ángel fue, que el primer día de su gobierno, metería a la cárcel a Duarte”; “ahora, después de que fue la Interpol, apoyada por las autoridades de Guatemala, quien lo detuvo, a petición de la PGR y por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, el Gobernador trata de colgarse esta medalla”.

En materia de finanzas públicas, el senador veracruzano puntualizó que el gobierno de Miguel Ángel ha acumulado en solo seis meses una deuda de 11 mil millones de pesos, mayor, por mucho, a la deuda de 3 mil millones que en todo un sexenio alcanzó el gobierno del licenciado Miguel Alemán.

Mención aparte merece la intromisión del Gobierno del Estado en el proceso electoral, mediante la entrega masiva de despensas de la SEDESOL estatal, el uso indiscriminado de equipo de la Secretaría de Salud y la represión policiaca a militantes y simpatizantes de otras fuerzas políticas.

“Cortina de humo”, el destape presidencial

Consideró como una cortina de humo y un desvarío el destape presidencial que las dirigencias estatales del PAN y PRD hicieron sobre Miguel Ángel, pero en todo caso, “que se vaya a hacer campaña y permita a los veracruzanos resolver los problemas que tanto urgen. Veracruz no es moneda de cambio de nadie.”

Asimismo les auguró a estos dos dirigentes partidistas que así como el año pasado el PRI tuvo un voto de castigo por Duarte, este 4 de junio, ellos, que ahora tienen su propio Duarte en la figura de Miguel Ángel, el voto de castigo será para los candidatos de la Coalición que juntos forman.

Finalmente celebró que “después de Duarte, no hay mal que dure más de dos años, ni veracruzano que lo soporte”.

