Concierto de Gala por 26º aniversario de la Orquesta Municipal de Xalapa

En el Teatro del Estado, comparte con el público lo mejor de su repertorio.

Xalapa, Ver., 07 de abril de 2017.- Con un Concierto de Gala, la Orquesta Municipal de Xalapa celebró su vigesimosexto aniversario en el Teatro del Estado. El público aplaudió y cantó por más de una hora casi una veintena de canciones de distintos géneros.

Bajo la dirección del maestro José Pérez Sánchez abrieron con el Waltz Nº 2 de Shostakòvich; como invitados especiales, Alberto Aguilar Ruisandoval y su saxo soprano acompañaron Sandunga. Después la Orquesta ofreció Florecita y, con la soprano Graciela Pérez, el clásico de Agustín Lara, Granada.

El programa incluyó canciones como Summertime, All by myself, We will rock u, y obras de grandes autores como A mi manera, El Triste, Vereda tropical, Te sigo amando, Sin tu cariño y un popurrí de Juan Gabriel. Algunas, con la participación del Ballet Passion Folklórica.

La orquesta realizó esta presentación de gala con todas sus secciones: flautas, oboe, clarinetes primeros, segundos y tercero, saxofones, cornos, trompetas, trombones, tuba, piano, sintetizador, bajo eléctrico, percusiones y coros.