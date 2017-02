Condenan mujeres periodistas ataque de AMLO a libertad de expresión

Marlene Carranza.– En redes sociales reporteros del estado de Veracruz, criticaron los señalamientos del dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, que llamó “maiceados”, a mujeres representantes de medios de información.

A la llegada del excandidato presidencial a Veracruz, reporteros lo cuestionaron sobre la integración de ex panistas y ex priistas a las filas de Morena; sin embargo el tabasqueño se molestó y tachó a los trabajadores de medios informativos de recibir ” maíz con gorgojo” por parte del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

En relación al tema, la reportera de Capital Radio Xalapa, Leticia Maldonado, consideró que estos comentarios fueron generalizados, y que si bien no la ofenden pues no es “maiceada” por la administración estatal, insistió que no son adecuadas esas expresiones de alguien que busca ser presidente del país.

“Considero que debe conectar la lengua con el cerebro. Él llega y dice que se ve que aquí los maicea muy bien el gobierno, él está generalizando”.

Al respetar que López Obrador puede opinar lo que a su criterio le parezca, insistió que el dirigente no tendría que ser una persona grata para la entidad.

“Creo que el señor ya no debería ser grato en sus visitas en el estado de Veracruz, nada le parece, le cae mal el gobernador y los reporteros son maiceados, ¿a qué viene?, no “.

Ante esta situación que indicó esta segura que no pasará a mayores, consideró que fue prudente que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) hayan fijado su postura.

“No creo que pase algo más, no creo que trascienda, pero que quede asentando el precedente”.

Por su parte Nidia Sánchez Hernández, reportera en el Diario de Xalapa, señaló que fueron desafortunadas las declaraciones del líder de Morena, pues parece un ataque a los representantes de medios de información.

Y es que consideró que como político, tiene la responsabilidad de estar abierto a responder diferentes cuestionamientos pues es un personaje público.

“Es una declaración desafortunada en todos los sentidos. Una figura pública debería saber que tiene que contestar cualquier pregunta que se le hace”.

Indicó que como ex candidato a la presidencia, se tendría que esperar que sean políticos de propuesta y no de ataque.

Durante entrevista, rechazó sentirse ofendida; sin embargo como reportera mujer insistió que es una declaración “mediática y desafortunada”.

Abundó que los militantes y simpatizantes de Morena, deberían evaluar si esto perjudica el partido de cara a las elecciones municipales; no obstante reconoció que toda declaración desafortunada trae consecuencias.

En este mismo tema, la presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Estela Casados González, rechazó opinar al respecto.

“Sé que hubo mucha inconformidad. No tengo opinión al respecto”.