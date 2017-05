Consejeras del OPLE exhortan a denunciar violencia de género

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Xalapa, Ver., a 03 de mayo de 2017.- Las Consejeras del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz, participaron con una charla sobre la “Violencia política contras las mujeres”.

Al evento asistieron personal de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), del Servicio Nacional de Empleo, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) y de Organizaciones Sindicales.

En su intervención, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, Eva Barrientos Zepeda, explicó que hay veces que no se denuncia por educación, desconocimiento, miedo, amenazas, silencio o porque no hay instancias en los partidos.

Por ello exhortó a las y los presentes evitar la discriminación y no quedarse callados ante la violencia y defenderse.

Tocó el turno de la Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del órgano local comicial, Tania Celina Vásquez Muñoz quien afirmó que “lo que se denuncia, se exhibe” y en ese renglón es importante la participación ciudadana para ser agentes de cambio.

Destacó los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2017-2013) que son la Verdad, Diálogo y Exigencia para reconstruir el tejido social, involucrarse en la toma de decisiones para que hombres y mujeres sean partícipes en el fortalecimiento de la cultura democrática.

Los presentes en el auditorio de la STPSP interactuaron con las ponentes quienes despejaron dudas sobre el tema de violencia de género y posteriormente autoridades de la dependencia estatal hicieron entrega de reconocimientos a las Consejeras del OPLE por su participación.