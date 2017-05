Continúa promoción de cultura de donación de sangre en el Ayuntamiento de Xalapa

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Xalapa, Ver., 26 de mayo de 2017.- Por segunda vez esta semana, el Ayuntamiento de Xalapa en colaboración con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, ofreció una plática en la Sala de Cabildo para promover la cultura de la donación de sangre entre sus trabajadores y la población.

Durante la charla, en la que se explicó que este es un proceso seguro que puede beneficiar hasta a tres personas por unidad donada, se invitó a la ciudadanía a acudir el próximo lunes 29 de mayo, a partir de las 8:00 horas, a realizarse las pruebas previas a la donación. Posteriormente, el martes 30 de mayo, aquellas personas que sean autorizadas por un profesional podrán donar su sangre.

Para ser donante es necesario estar sano; permanecer en un ayuno de 4 a 6 horas, después de una comida ligera; no haber ingerido alcohol en las 48 horas previas a la donación; ser mayor de 18 años y menor de 65; no estar bajo tratamiento médico; no haberse realizado perforaciones, tatuajes o acupuntura en el último año; no tener antecedentes de paludismo o SIDA; no haberse sometido a cirugías de importancia en los últimos 6 meses, y no estar en periodo de lactancia o embarazo.

Antes de que la sangre pase a formar parte del banco, se realizan pruebas de biometría hemática completa, grupo sanguíneo, VIH, brucella, HCV, HBsAG, sífilis y chagas, para descartar cualquier problema. Los resultados de estos estudios son entregados al donante de manera gratuita y si tiene alguna enfermedad, se les canaliza a las áreas procedentes.

Por norma, los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres veces, con un mínimo de separación de dos meses entre donación y donación.