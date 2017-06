Convenio entre UV y Red Talloires me abrió las puertas del mundo: Andrés Parraguirre

“Me quedó como anillo al dedo porque era justamente lo que yo estaba haciendo, quería seguir en la parte práctica pero también quería realizar movilidad”

Boca del Río, Ver.- Andrés Rodrigo Parraguirre Alvarado, egresado de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Veracruzana (UV), aseguró que la movilidad es una experiencia que transforma la vida, deja aprendizajes permanentes y motiva a abandonar las zonas de confort.

En la actualidad el universitario vive en Tailandia y labora en el Yunus Center del Instituto Asiático de Tecnología, el cual forma parte de un sistema de 34 universidades a lo largo del mundo. Este espacio capacita sobre la filosofía de Muhammad Yunus ─fundador del banco de los pobres─ respecto a las empresas sociales.

Andrés se considera inquieto y atrevido, cualidades que lo han llevado a lograr las metas que se ha trazado en la vida, una de ellas ha sido conocer otros países, lugares, culturas, personas y hacer amigos.

Antes, el joven estudió temporalmente Biotecnología Genómica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, después Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UV. “Ahí sentí que no era lo mío, me di un año sabático y me dediqué a estudiar inglés; durante ese periodo me invitaron a asistir a un ciclo de conferencias sobre emprendimiento y encontré a personas que formaban parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entonces me di cuenta de todas las oportunidades y lo que puedes hacer a través del emprendimiento”, compartió Parraguirre.

“Decidí estudiar Gestión y Dirección de Negocios, porque cuando estaba probando diferentes opciones para saber qué era lo que realmente quería hacer, encontré que emprendimiento era lo que más me llenaba pues podía desarrollarme en cualquier área, considero que finalmente todas son empresas y me di cuenta que podía enfocarme en utilizar esas herramientas para hacer empresas de emprendimiento social.”

Andrés Parraguirre considera que durante su paso por la FCA no fue uno de los mejores estudiantes, pero nunca estuvo quieto, siempre trataba de aportar algo a través de la organización de diversas actividades.

Cuando conoció las oportunidades que la UV ofrecía, entre ellas la movilidad nacional e internacional, su objetivo estaba fijo en explorar el mundo, ver más allá y conocer otros lugares.

Explicó que cuando iba en semestres más avanzados encontró una oportunidad que era un programa de convenio entre la Universidad y la Red Talloires, que agrupa a instituciones de educación superior en todo el mundo y que tiene un programa de voluntariado donde se puede elegir una universidad y hacer un programa allá.

“Me quedó como anillo al dedo porque era justamente lo que yo estaba haciendo, quería seguir en la parte práctica pero también quería realizar movilidad.”

Movilidad en la Universidad de Hong Kong

Gracias a los convenios de movilidad que la UV tiene con universidades de otros países, Andrés Rodrigo realizó una estancia internacional de seis meses en el Instituto de Aprendizaje Experiencial de la Universidad de Hong Kong, tras concluir su carrera.

“En seis meses viví muchas cosas, entre ellas un choque cultural y la adaptación; allá las personas son frías, reservadas, la ciudad tiene mucha infraestructura. Fue una experiencia que me cambió la vida, me deja mucho crecimiento personal y profesional, desde ese momento vi la vida de manera distinta, pero principalmente me abrió la puerta al camino de la internacionalización, me di cuenta que podía hacer otras cosas con otras personas.”

Con emoción Andrés destacó: “Egresé de la UV antes de irme a Hong Kong, de ahí me fui al Yunus Center a Bangladesh, donde conocí el programa de inversión de empresas sociales, visité algunas de ellas y conocí a sus trabajadores, vi cómo resuelven los problemas para, al final, proponer una idea”.

El universitario exhortó a los estudiantes de todas las universidades, en especial a los de la Veracruzana, a vivir la experiencia internacional, ya sea a través de una estancia de movilidad o de voluntariado.

También exhortó a los jóvenes a buscar el emprendimiento social y dijo que es muy importante: “Creo que lo más difícil es empezar, primero tenemos que encontrar lo que nos apasiona pues es ahí cuando uno busca soluciones a eso que te rompe el corazón, de esta manera se empieza a entender el problema y a generar ideas”.

Destacó que no es fácil salir del país y que estar en un nuevo ambiente implica muchos retos, entre ellos comunicarte en un idioma distinto, lo cual te forma como ser humano y te ayuda a crecer porque sales de tu zona de confort, aprendizajes que se quedan para toda la vida.

“Indiscutiblemente la movilidad en la UV me abrió una puerta para continuar en ese camino de internacionalización, encontrar nuevas oportunidades y ver más allá. En este momento tengo la oportunidad de estar en Hong Kong y trabajar en lo que me gusta, contribuir con la sociedad a través de un modelo sustentable de empresa para solucionar problemas”, compartió.