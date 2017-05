Convoca diputada María Josefina Gamboa a participar en Asamblea Consultiva de Víctimas

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Del 15 al 19 de mayo se recibirá en las oficinas del Congreso del Estado las propuestas de aspirantes al cargo.

La Asamblea Consultiva es un órgano de gran importancia en la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva Estatal del Sistema de Atención a Víctimas.

Veracruz, Ver., 12 de Mayo de 2017.- La diputada María Josefina Gamboa Torales, presidenta de la Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad Veracruzana, por la problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a Periodistas, convocó a la sociedad a participar en la convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Estatal del Sistema de Atención a Víctima.

En conferencia de prensa, celebrada en la ciudad de Veracruz, la legisladora informó que del 15 al 19 de mayo se recibirán las propuestas de la ciudadanas y ciudadanos, de quien consideren sea la persona con el perfil y la experiencia para el cargo.

Dijo que esta convocatoria, es resultado del Acuerdo aprobado por el Pleno de la LXIV Legislatura durante la segunda sesión ordinaria del 9 de mayo, y que debe hacerse del conocimiento público a fin de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones de Gobierno.

Acompañada de la activista Aracely Salcedo Jiménez, la diputada Gamboa Torales destacó que la Asamblea Consultiva es un órgano de gran importancia en la toma de decisiones que habrá de realizar la Comisión Ejecutiva Estatal del Sistema de Atención a Víctimas.

Explicó que en primer término la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que preside el diputado Gregorio Murillo Uscanga, en colaboración con la Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad, habrán de recibir las propuestas del 15 al 19 del presente mes y posteriormente, en un plazo de 10 días las analizarán para determinar quienes hayan cumplido con la disposiciones establecidas en la convocatoria.

Concluido el anterior proceso, los integrantes de las comisiones antes citadas entrevistarán a cada uno de los aspirantes, concluida la fase de entrevistas se rendirá un informe a la Junta de Coordinación Política con los nombres de las personas que a su consideración están en condiciones de ser elegidos para conformar la Asamblea.

Los requisitos que debe cumplir el aspirante son: ser veracruzano con residencia efectiva en el Estado de cuando menos dos años anteriores al día de su designación, o mexicanos por nacimiento, con vecindad mínima de tres años en el Estado. Tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de su designación; contar con título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada, preferentemente con estudios de posgrado.

Deberá gozar de buena reputación y contar con experiencia local, nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas. No haber sido condenados por delito doloso; no haber sido ministros de culto religioso, ni dirigentes de partido o asociación política, cuando menos cinco años antes de su designación; y no haber sido candidatos a cargos de elección popular, cuando menos tres años antes de su designación.

La documentación deberá estar acompañada de un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo; Curriculum Vitae, firmado por el aspirante, con un resumen del mismo, en formato de letra Arial 12.