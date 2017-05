Corrupción el tema de la agenda política

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Finalmente parece que los y las señoras diputados en el Congreso Local habrán de aplicar la máxima de que “después del niño ahogado, el topo será tapado” porque en la primera sesión del período ordinario de sesiones de este martes, decidieron presentar sendas iniciativas de reformas para que al fin, desaparezca el fuero constitucional, para los funcionarios públicos estatales.

Luego de que este martes también, se diera a conocer otro nuevo video, el tercero de la serie, en el que la diputada Eva Felicitas Cadena Sandoval está recibiendo fajos de billetes -un millón de pesos- ahora para votar a favor de una ley, se vuelve a tratar el tema del desafuero.

Previo al inicio de la sesión, toda la bancada del PAN que coordina el diputado Sergio Hernández Hernández anunció que este día martes presentaría una iniciativa de reforma a la ley para quitar el fuero a todos los funcionarios públicos que ahora lo tienen, desde el mismísimo gobernador del estado hasta los consejeros del IVAI.

Por su parte, la bancada de MORENA también presentó su respectiva iniciativa en contra del desafuero de funcionarios en voz de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro.

Ambas iniciativas para desaparecer el desafuero fueron enviadas para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Hay que recordar que ya anteriormente la bancada del PAN habría tratado de que se votara el desafuero de los funcionarios, incluyendo a los diputados, pero en ese entonces se unieron las bancadas del PRI y MORENA que votaron en contra y de esa manera no pudo ser aprobada, pero ahora que los escándalos de los videos de la diputada con licencia Eva Felicitas Cadena Sandoval han sido un escándalo nacional, nuevamente se vuelve a poner en la agenda política y en la legislativa.

El tema del día la sesión del Congreso del Estado fue el de la corrupción y el desafuero.

Por otra parte, al inicio de la reunión se dio entrada y fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de combate a la corrupción, presentada por el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

En la iniciativa que deberá de ser analizada, discutida y aprobada en próximas sesiones, se establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

El artículo 78 establece que dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley respectiva, establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

El Congreso del Estado, por las dos terceras partes de los votos de la totalidad de sus integrantes, declarará si ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, en contra de los Diputados, el Gobernador, los Titulares de las Secretarías de Despacho y de la Contraloría General, el Titular de la Fiscalía General del Estado, los Magistrados, los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretarlo Ejecutivo del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa; el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En el procedimiento que se siga, se respetarán las garantías de audiencia y legalidad. Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria, el imputado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Por lo pronto se conoció por el pleno la solicitud de licencia del diputado Gerardo Buganza Salmerón y en su lugar fue llamado y tomó posesión en su curul José Luis Enríquez Ambel.

El pleno y la presidencia del Congreso se dio por enterada de un oficio fechado el 1 de mayo, de la todavía diputada con licencia Eva Felicitas Cadena Sandoval quien no asistió a la sesión, pero pidió que se le declare diputada independiente.

Se conoció de oficio por parte de la fracción legislativa de MORENA en el que se informa de la separación de la diputada que ahora es calificada como la recaudadora.

También este martes, luego de que la diputada local con licencia de Veracruz, Eva Felicitas Cadena Sandoval, no se presentó a la cita ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para responder por los videos en los que se evidencia que recibió recursos ilegales, se utilizará la fuerza pública para su presentación.

Así lo dio a conocer la FEPADE, que precisó que como la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, no acudió a la comparecencia programada a las 10:30 horas de este martes 2 de mayo, por lo que se solicitará su presentación forzosa.

“Al haberle esperado un tiempo razonable para que acudiera ante esta representación social, se hará efecto apercibimiento para su presentación forzosa por medio del auxilio de la fuerza pública por no haberse presentado sin causa justificada, como lo señala el artículo 104 fracción i inciso c) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, en caso de no ser localizada se solicitará a un órgano jurisdiccional la comparecencia de la indiciada”.

Por lo pronto los temas de corrupción y desfuero de funcionarios seguirán siendo tema de la bitácora política veracruzana.

