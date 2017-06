Crece índice de secuestros en la región de Martínez de la Torre: María Elisa Manterola

Redacción.- María Elisa Manterola Sáinz, presidenta de la mesa directiva de la LXIV Legislatura, dio a conocer, en entrevista, que en el último mes se registraron diez secuestros en la zona de Martínez de la Torre, situación que tiene preocupada a la población.

Manifestó que la inseguridad que se vive en la zona mantiene preocupados a los pobladores que piden el regreso de la Marina Armada de México, institución que se encargó de la seguridad de la zona hace más de un año y que se retiró por falta de recursos económicos.

“La Marina estuvo en la zona, teníamos tres unidades con 18 elementos, daba seguridad a los pobladores, pero se retiraron hace más de un año porque el alcalde dijo que ya no podía solventar los gastos porque se les tiene que apoyar con el gasto de la gasolina, alimentación y algunas otras cosas”, dijo.

Puntualizó que la situación ya ha sido comentada al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, y el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, con quienes espera reunirse para establecer acciones de seguridad.

Expuso que la semana pasada se registró un intento de secuestro de una menor y en el acto aprehendieron a los presuntos captores, por lo que la madre de la víctima interpuso la denuncia para que no se les diera la libertad; sin embargo, a los cuatro días dejaron la prisión.

En su opinión algunas personas que cometen delitos son puestos en libertad o no se aprehenden porque existe amplia corrupción en los juzgados de Misantla, distrito judicial al que pertenece Martínez de la Torre.

“Todavía hay mucha corrupción en los jueces de Misantla que son los que a fin de cuentas son los que sueltan a los delincuentes, secuestradores, ahí siguen en Martínez, todos sabemos quiénes son, hay mucho temor”, dijo.

Y es que refirió que se filtra la información de las instancias judiciales hacia los presuntos secuestradores, pues se enteran de las denuncias que hay en su contra y utilizan el dato para amenazar a sus víctimas.

“Hay una persona que tiene tres denuncias y los secuestradores andan sueltos, pareciera que no fueron suficientes porque los dejaron libres y ahora es amenazado por teléfono por realizar la denuncia”, expresó.

La diputada exhortó a las instituciones de seguridad y justicia a ejercer actos que permitan combatir la inseguridad que se vive en la zona.

“El secretario me hacía hincapié y tiene razón, en que se debe denunciar, pero la gente no va a ir a denunciar mientras siga existiendo corrupción en las dependencias, no es posible que no haya una denuncia”, opinó.