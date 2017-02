• Yolanda Gutiérrez Carlín

No sólo en Veracruz hay problemas de corrupción, ayer en diversos medios nacionales y redes sociales el empresario Carlos Mimenza de Quintana Roo anuncio que denunciaría a los exgobernadores Roberto Borge y Javier Duarte por fraude.

Lo malo es que en este señalamiento se dice que los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz a través de Grupo Intra (que cuenta con mas de 40 empresas) propiedad de los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa realizaron un megafraude contra su estado.

A decir de Carlos Mimenza, la empresa Rumega SA de CV recibió contratos millonarios en los primeros meses del mandato de Roberto Borge, compadre de Francisco Ruiz. Aseguró contar con las pruebas y considera una burla la orden de aprehensión contra Javier Duarte ya que tiene “muchos nombres de la sociedad de Veracruz, de Monterrey y sobre todo de Quintana Roo”.

Muchas personas votaron por el cambio en las pasadas elecciones, razón por la cual la alianza PAN-PRD triunfó con la oferta de campaña del entonces candidato Miguel Ángel Yunes Linares de encarcelar a quienes desfalcaron la hacienda estatal, en seis meses mejorar la seguridad y acabar con la corrupción.

El crecimiento del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue tan grande que casi se llegó a una elección de tercios, aunque aseguran que miembros del gobierno anterior los ayudaron, para impedir que alguno de los dos candidatos de apellido Yunes llegaran a ser gobernador, es más hay voces que comentan que desde Bucarelli se operó en favor de Yunes Linares ante la posibilidad de que ganara Cuitláhuac García.

Falta poco para que se cumplan cien días del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes y el desencanto comienza a permear; el primer domingo de junio tendremos las elecciones municipales en donde aunque es temprano, se calificará al gobierno actual; se sabe ya que burócratas corridos que votaron por el choleño en espera de un cambio, realizan campaña para evitar el voto por la alianza PAN-PRD.

La gente no ve que se concreten las ofertas de campaña, las acciones como el aseguramiento de una bodega en Córdoba (sería importante saber si existía orden de cateo para poder entrar y revisar el inmueble); en el lugar había bienes del exmandatario y su esposa, la sociedad veracruzana con su sentido del humor realizaron una serie de “memes” y reaccionaron con chunga, hay un escrito que circuló en las redes sociales titulado Karime y Yunes de “Letras, Cuentos y Ortografía”.

La semana pasada el diputado por Morena Jesús Emiliano Álvarez López declaró que Yunes Linares tiene “guardado –a Javier Duarte de Ochoa- y lo van a sacar cuando a ellos les convenga, cercano a la elección, no sabemos si en la de este año o en la del 2018, y van a querer dar la idea que realmente se está combatiendo la corrupción”.

Sin duda el gobernador es un hombre inteligente, conoce la entidad pero algo pasa, pareciera que sus colaboradores no están a la altura de las circunstancias que vive Veracruz; a pesar de que ofrece ruedas de prensa y utiliza las redes sociales, su comunicación social no es suficiente, la percepción que tienen los gobernados es que no cumple lo ofrecido y “que le quedó grande la yegua”.

Se habla de ocho mil burócratas despedidos, personas que manifiestan no votarán mas por la alianza azul y amarilla, se sienten defraudados; pero además quienes aún permanecen laborando, comentan que los funcionarios yunistas no conocen las áreas que dirigen y que además los maltratan.

Algo tendrá que hacer el exdirector del ISSSTE para permanecer en el ánimo del electorado, porque de crecer la apreciación de los gobernados de que no está cumpliendo las ofertas de campaña, de crecer los chismes maritales de lavadero en los que involucran a sus funcionarios, los resultados en las elecciones del primer domingo de junio, podrían no ser lo que él espera.

El carnaval llegó, llegó

El gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares dijo que le entraría a los festejos del carnaval con 5 millones de pesos, ojalá haya encontrado a la titular de la Sefiplan, Clementina Guerrero para la entrega del recurso al comité organizador.

Esperemos que los patrocinadores que no habían pagado sus cuotas para participar hubieran aportado lo que corresponde porque Luis Antonio Pérez Fraga encargado de la organización del Carnaval informó tenía que solventar algunos pendientes para la fiesta más importante de la conurbación y del estado.

Por lo pronto la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara ya giró el oficio correspondiente para que los campus de Veracruz y Jalapa tengan su puentazo y puedan carnavalear.

