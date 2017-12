De encuestas presidenciales

• Brenda Caballero

¡Nos invaden los spots! Y lo primero que viene a mi mente es ¡Cuánto dinero se gastan estos condenados en convencer a la ciudadanía que son la mejor opción! Y lo siguiente que mi mente registra es: Entonces…la Presidencia de la República debe ser un buen negocio, porque no me diga que lo hacen por el bienestar de los mexicanos. No cabe duda que el poder es canijo.

Hasta mi whatsapp llega la Segunda Encuesta Preelectoral Defoe-Spin correspondiente al mes de diciembre de 2017, que parte de un proyecto de investigación sobre las campañas electorales de 2018 en México. En el estudio aplicaron mil 191 entrevistas a nivel nacional en viviendas seleccionadas en salto sistemático de tres, de acuerdo a las secciones reportadas por el Instituto Nacional Electoral.

Uno de los aspectos considerados fue la identificación partidista y los encuestadores les preguntaron independientemente de por quién haya votado “¿por cuál partido político simpatiza usted más?”. Un 23% se inclinó por Morena; en segundo lugar, el PAN con un 21%; y en tercero, el PRI, con un 17%; de allí, el PRD (7%), Nueva Alianza (4%), Movimiento Ciudadano (3%), Partido Verde (2%), PT (1%) y Encuentro Social (1%).

Llama la atención que el 14% de los encuestados afirmó que no se identifica con ninguno, cantidad realmente significativa si vemos que el PRI tiene un 17%. Ahora que si sumamos a los que no contestaron que son un 6%, empatan al mismísimo primer lugar que ocupa Morena. Esto pudiera tener la lectura que la sociedad ya no quiere partidos políticos o que está harta de ellos.

Pero si de rechazo se trata, el PRI ocupa el primer lugar con un 39%, seguido de Morena con un 12 por ciento. Esto no es nada bueno para el tricolor, pues de entrada, como partido, tiene perdida la elección ya que se les preguntó a los entrevistados: “¿Por cuál partido usted nunca votaría para elegir presidente de la República?”

La siguiente pregunta: “Si hoy fuera la elección para elegir Presidente de la República ¿Por cuál partido votaría usted?” Los partidos que encabezaron la respuesta fueron: PAN (23%), Morena (22%) y PRI (16%).

Esto nos dice que la contienda estará muy cerrada y que por ello nos bombardean de spots por todos lados, hasta en las redes sociales. Aquí me llama la atención que un 10% no sabe por quién votar; es decir, los indecisos serán los que “decidirán” la elección presidencial.

Ahora que si de alianzas partidistas se trata, allí cambia la cosa, pues el 29% se inclina por la alianza de Morena, PT y Encuentro Social, mientras que el segundo lugar recae en la conformada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (21%). En el tercer lugar recae el PRI, Verde y Nueva Alianza con un 19%.

Con respecto a los diputados federales no hay cambio significativo en los porcentajes, ya que se mantiene en primer lugar Morena (22%), seguido de PAN (19%) y PRI (16%) e indecisos (12%).

Con respecto a los candidatos presidenciales independientes, la balanza se inclina hacia Margarita Zavala con un 11%. Los demás candidatos manejan un 5% o menos, pero el 38% no votará por un independiente, lo que significa que los ciudadanos no tienen en mente votar por esta figura, aunque esté El Bronco en la candidatura y haya arrasado en su estado. En este sondeo tuvo sólo un 4% de las respuestas.

Ahora que el más conocido sigue siendo Andrés Manuel López Obrador con un 56% de las respuestas, seguido de Ricardo Anaya (26%), Margarita Zavala (18%) y José Antonio Meade, con 16%. ¿Ahora entiende el spot de Meade?

Al hablar de opiniones de personajes, AMLO es el que tiene una mejor opinión con 49%, seguido de Meade con 37%; lo chistoso de este apartado es que Pedro Kumamoto, un posible candidato independiente para el Senado y no para la Presidencia, le ganó en opinión positiva con un 62% a AMLO.

Con respecto a las opiniones de las instituciones, el mejor puntaje fue para la Marina con un 46%, mientras que el peor posicionado fue el Presidente Enrique Peña Nieto con 27%, aparte de que un 49% lo desaprueba.

La percepción de la situación del país también fue evaluada. El 70% considera que México va por el camino equivocado. Tan sólo el 13% considera que va por el correcto.

Y mientras escribo esto, vuelvo a escuchar un par de spots. Los indecisos son muchos. Creo que ahora entiendo los bombazos por todos lados.

