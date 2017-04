Delegados y secretarios, ¿al Senado?

• Salvador Muñoz

No había llegado y ya la enfilan a la Senaduría.

Es cierto, no es la misma resonancia Profeco que Issste pero hasta sus malquerientes ya la ven como candidata… aunque no es la única.

Al igual que Elizabeth Morales García está también Anilú Ingram Vallines, la delegada de Sedesol federal.

Su prematura postulación obedece a una condición natural donde las circunstancias políticas las colocan: son las únicas mujeres (príistas) que en estos momentos trabajan a lo largo y ancho del estado por sus respectivas delegaciones. Hay también varones, pero no se ven…

Si bien es cierto, Anilú es la que lleva más trecho recorrido, Elizabeth es seguro que le “pedalee”…

Todo esto me lleva a una pregunta: por esta ocasión, ¿competirá el PRI con dos candidatas al Senado?

Digo, porque primero habría que preguntarles si alguna querría ser la suplente de la otra… y luego ver qué entidad estaría dispuesta a sacrificar a una candidata…

II

Por el PAN empezaron a citar a la joven Indira Rosales San Román, quien curiosamente es titular de Sedesol pero a raz estatal.

Realmente es una cara fresca, nueva, y al menos uno poco conoce de su quehacer político.

Lo que sí se sabe es que la dependencia en que se encuentra bien podría catapultarla entre la gente, sólo que tiene una ligera, ligerísima desventaja si la ponemos al lado de su contraparte federal: menos recursos económicos para ejercer programas, y sólo por poner un ejemplo: Si los cálculos no me fallan, los señores de la tercera edad adscritos al programa estatal de apoyo, tienen más de ocho meses que no ven claro con el Estado; no así los abuelos que están en la lista de la Sedesol federal.

Hubo por ahí un aventurado comentario cuando se vio a Maryjosé Gamboa en un acto de Sedesol estatal, y entonces se supuso que podría ser una buena prospecta para la Senaduría, salvo por dos ligeros detalles: Que la columnista esté convencida de seguir en la política y decidir quién iría como cabeza de fórmula, Indira o Maryjosé.

III

Pero, ¿por qué en este caso no me aventuro a apostarle a dos candidatas? Bueno, porque se supone que Julen Rementería tiene esa baraja abierta para el 2018.

Dicen que el pacto que se hizo, fue que cuando se den los tiempos, ha de retirarse de la SIOP para entonces sí, decidir su mejor camino.

¿Su mejor camino? Dijimos que tiene una carta abierta… pero ¿cuál podría ser la cerrada? Una muy simple: Competir no por la Senaduría y sí por la Gubernatura. ¿Por qué razón? porque en términos llanos vendría a ser el candidato natural del panismo (que no del Yunismo) aunque venga del Gabinete.

Suena curioso, pero mientras los yunistas perfilan a Chiquiyunes como el candidato al 2018, los panistas no dejan de animar a Julen Rementería a buscar la grande (sí, ahora sí, la de seis años).

Comentario particular: Julen gustaba de ir a ver los partidos de los Tiburones allá, en la zona de sol, entre la raza de bronce; es serio, no es mamila; un sentido del humor fino (no como los de ciertos funcionarios de Yunes Linares que no tiene caso citar su nombre porque la hacen de “Pedro” y andan reclamando memes) y sobre todo, al parecer, no tiene cola que le pisen… dije “al parecer”.

¿Por qué no pensar en Chiquiyunes como candidato a Senador? Bueno… pero falta mucho camino por recorrer y más cuando apenas Elizabeth Morales apenas tiene un día o dos en el Issste, y eso, dicen, no tiene muy contento a Renato Alarcón Guevara.

