Delito de homicidio disminuye en Veracruz

Redacción.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, informó que de acuerdo con datos de la evaluación realizada por el Grupo de Coordinación Veracruz, en la última semana el delito de homicidio disminuyó de 22 a 17.

En un comunicado, informó que en el marco de la reunión número 32 del citado grupo, se evaluó la situación de seguridad pública en el estado, en el periodo que va del 4 al 11 de julio. “En este periodo, de la misma manera en que lo hacemos cada semana, se analizó la situación en cada una de las regiones en las que hemos dividido al estado, y una evaluación estatal que nos permite tener una visión de lo que está sucediendo a nivel global, pero también en cada una de las regiones”, dijo.

Indicó que encontraron, que en relación con la semana del 28 de junio al 4 de julio a la del 5 al 11 de julio, el delito de homicidio disminuyó, de 22 a 17. El secuestro permaneció igual, de uno, en la semana anterior, a uno esta semana. “Y aquí debo mencionar que tuvimos semanas hasta de 11 secuestros, como la del 7 al 13 de junio, es decir, ha habido una disminución notable”, anotó. Respecto de la privación de la libertad, señaló que se mantuvo en seis, y habían tenido semanas de 13, es decir, ha habido tambien una disminución.

Robo a banco se mantuvo en cero, “tuvimos una semana de cinco robos a bancos; se ha mantenido en ceros las últimas dos semanas”. Añadió que se tuvo un incremento en las ejecuciones, de 23, entre el 28 de junio y el 4 de julio, a 27, entre el 5 de julio y el 11 de julio. Fue el único delito de alto impacto, en este caso, que tuvo un incremento. “Analizamos también por zonas, y encontramos que en la Zona Regional Centro, que es la que considera la capital del estado y los municipios cercanos a la capital, se observa una disminución o permanencia en la mayoría de los delitos, y un ligero aumento en robo en general y en robo de vehículo”, destacó.

Manifestó que el homicidio bajó de seis a dos; ejecuciones, de tres a una; secuestro se mantuvo en cero. Privación de la libertad bajó de dos a cero. Extorsión bajó de dos a cero. Mientras que el robo se incrementó, de 24 a 28; no tuvimos robos a bancos en esa región.

Robo a vehículo se incrementó de 21 a 24. Bajó el robo a casa, de 14 a 13, y se mantuvo en nueve el robo a transeúnte. En la coordinación regional costa, en la Región Costa, que consideran los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado y toda la zona costa del estado, prácticamente todos los delitos disminuyeron o permanecieron en términos similares a los de la semana anterior; salvo el delito de robo, que se incrementó. En homicidio, por ejemplo, bajó de tres a cero.

Ejecuciones, se mantuvo en una en la semana. Secuestro, cero. Privación, cero. Extorsión, cero. Robo subió de 15 a 28. Robo a banco, cero. Robo a vehículo se mantuvo en 30. Robo a casa-habitación bajó de 20 a ocho. Robo a transeúnte de 12 a 9. En la Región Montaña, que es la región de Córdoba, Orizaba, los municipios de la Sierra de Zongolica, hasta la zona de Omealca, Tezonapa, aquí se observa en general un alto índice en los delitos patrimoniales, principalmente en robo a vehículos, así como homicidios vinculados presuntamente con la delincuencia organizada.

El homicidio común bajó de dos a uno; sin embargo las ejecuciones subieron de dos a ocho en esa zona. Secuestro se mantuvo en cero. Privación ilegal de la libertad bajó de uno a cero. Extorsión se mantuvo en cero. Robo subió notablemente, de uno a 16. Robo a banco en cero. Robo a vehículo de cuatro a 24. Robo a casa se mantuvo en dos. Robo a transeúnte de uno a cinco.

En el Norte del Estado, en general, se observa un ligero incremento en los delitos de secuestro, privación de la libertad, robo de vehículo y a transeúnte. En homicidios se mantuvo igual. En ejecuciones subieron de seis a siete. Secuestros de cero a uno. En tanto, la privación de la libertad se pasó de uno a cuatro. En extorsión de tres a uno, el robo se mantuvo en 13, igual que la semana anterior.

Robo a banco en cero, igual que la semana anterior. Robo a vehículos se incrementó de 15 a 20. Robo a casa bajó de 11 a nueve, y robo a transeúnte subió de nueve a 11. En la Región Sur, con sede en Coatzacoalcos, que incluye Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y los municipios más al sur, se observa una disminución en ejecuciones y secuestros. Reiteró que este corte es hasta el día 11, y se percibe un ligero aumento en homicidios, extorsiones y robo a patrimonial. El mandatario de Veracruz agregó que homicidio, por ejemplo, subió de ocho a 10.

Ejecuciones bajó de 11 a 10. Secuestro bajó de uno a cero. Privación se mantuvo en dos. Extorsión subió de cero a uno. Robo subió de 36 a 41. No tuvimos robos a banco. Robo a vehículo de 46 subió a 48. Robo a casa de nueve subió a 12, y robo a transeúnte de cuatro subió a seis. Comentó que este día y con base en lo que han analizado, se han tomado algunas decisiones que tienen que ver con el fortalecimiento operativo en zonas específicas del estado y particularmente en la Zona Sur, en la zona de Coatzacoalcos. “Hemos advertido que los operativos que se han llevado a cabo, por ejemplo, en la Región Centro, en la Región Costa, han sido muy eficientes, mantenemos un nivel de seguridad no óptimo, no el deseable, pero sí mejor en la Zona Costa y en algunas otras regiones de la entidad”, detalló.

Sin embargo, precisó que se ha percibido en la Zona Sur, algún incremento en la actividad delictiva, se mantiene alto el índice de ejecuciones en prácticamente todo el estado, pero en particular en esta zona. Por ello, dijo que se acordó entonces llevar a cabo operativos específicos con una orientación regional en la zona de Acayucan que es una zona muy claramente definida, en la zona de Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan, Hidalgotitlán y en la zona que tiene como cabecera Coatzacoalcos.

Destacó la eficaz intervención de todas las corporaciones federales, tanto del Ejército como de la Marina-Armada de México, como de la Policía Federal. Y en el caso de la Policía Federal, que gracias a un operativo específico que se está llevando a cabo se han logrado acciones muy relevantes en el combate a la delincuencia y particularmente en lo que se refiere al decomiso de hidrocarburos. Subrayó que en el periodo que han estado ellos en Veracruz, en estas últimas dos semanas, se han decomisado más de 300 mil litros de hidrocarburos, buena parte de ellos en la Zona Sur de la entidad.

