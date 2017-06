Democracia: sabia virtud de conocer el tiempo…

(1)

Detrás de los 212 nuevos alcaldes veracruzanos electos el pasado 4 de junio está una serie de factores que merecen atención, análisis, reflexión, investigación, porque marcarán el futuro de nuestra entidad en lo político, económico y social a partir del primero de enero del 2018.

En primer lugar es importante describir la repartición de triunfos por ayuntamientos, donde la alianza PAN/PRD obtuvo 112 triunfos, es decir más del 50 %.

En ese sentido la coalición PRI/PVEM ocupa el segundo sitio con 36 triunfos, esto es aproximadamente el 15 %.

El tercer lugar lo ha obtenido –sorpresivamente- el Partido Nueva Alianza (PANAL) con 18 triunfos, poco menos del 10 %.

Mientras que el cuarto sitio es para MORENA con 17 triunfos –otra sorpresa pues se esperaban más ayuntamientos color pejelagarto- que también queda muy abajo del 10 %.

Movimiento Ciudadano –Dante Delgado Corp- obtuvo 9 triunfos que le colocan en el quinto lugar con menos del 5 % de los ayuntamientos en disputa.

El Partido Encuentro Social encabeza la lista del resto de los chiquipartidos con 6 triunfos.

A su vez el Partido del Trabajo obtuvo 4 ayuntamientos igual que el Partido Verde Ecologista de México en su participación sin alianza con el PRI; jugando solo pues…

Un dato relevante: el PRI solo -sin hacer equipo con el PVEM- apenas logró 3 municipios lo que le coloca en el último sitio en esta perspectiva de análisis.

Vayamos ahora al tema de la cantidad de votos:

La alianza PAN/PRD obtuvo 1 millón 50 mil 213 sufragios; es decir el 32.88 % de una elección en la que se convocó a una lista nominal de 5 millones 433 mil 912 ciudadanos, de los cuáles sólo sufragó el 58.77 %.

Votamos poco más de la mitad y hubo un abstencionismo que rebasa el 40 %.

La coalición PRI/PVEM obtuvo 577 mil 727 votos, o sea el 18.08 % del total de sufragios emitidos.

Aquí hay que detenerse:

a) Estamos ante la peor votación del PRI en su historia a nivel veracruzano.

b) Si en el número de ayuntamientos el partido tricolor quedó en último lugar, en el rubro de sufragios habría que separar los votos que fueron para el PRI de los que fueron del PVEM.

Empero, dado que en las boletas la población votaba por los dos logotipos que iban en alianza esta tarea es imposible.

Solo tenemos un dato: de los 36 municipios que ganaron juntos PRI/PVEM en 10 casos el candidato (a) fue propuesto (a) por el PVEM y en 26 por el PRI.

Si realizáramos una separación de votos en esa proporción el PRI quedaría en el segundo lugar de ayuntamientos objetivo sólo detrás del PAN/PRD, pero a una distancia de 112 contra 29 (sumados los tres que el PRI ganó solo).

El PVEM se quedaría con 14 ayuntamientos lo que le colocaría en el quinto sitio detrás de PANAL -18 ayuntamientos- y MORENA -17 ayuntamientos- que tienen las posiciones 3 y 4 habiendo competido solos, sin socios.

Este análisis sigue colocando al PRI en el peor resultado de su historia en lo que respecta a las derrotas por ayuntamientos.

Sigamos revisando los números de votos.

La alianza PRI/PVEM obtiene el segundo lugar en votos y envía a MORENA que, sin socios, obtuvo 556 mil 875 sufragios -lo que representa el 17.43 %- al tercer lugar.

Empero, si la alianza PRI/PVEM fuera separada, MORENA se quedaría con el segundo lugar en número de votantes, el PRI en tercero, Nueva Alianza en cuarto y PVEM en quinto.

Los demás chiquipartidos y candidatos independientes que ganaron en San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan y Coahuitlán se repartirían el resto de posiciones.

Hasta aquí hemos analizado tres variables:

1) Triunfos de partidos –en alianzas o solos- en el rubro ayuntamientos.

2) Porcentajes de votos efectivos de las principales fuerzas partidistas.

3) Hipotética separación de la alianza PRI/PVEM para observar más de cerca las condiciones en las que queda el PRI particularmente; otrora todopoderoso partido y hoy vilipendiada fuerza política en Veracruz.

¿El efecto negativo de Javier Duarte?

Desde luego.

Lo anterior nos lleva a resumir que el PAN/PRD –aliados y por tanto obligados al ejercicio de separar hipotéticamente los votos que potencialmente se canalizan a cada uno de estos partidos- triunfan pero con menos del 20 % de votantes del padrón electoral veracruzano lo que les arrebata legitimidad.

Una cosa es haber obtenido menos de la mitad de la aprobación en las urnas entre quienes votamos y otra lograr menos del veinte por ciento del padrón electoral total.

Este caso nos remite al año 1997 cuando Miguel Angel Yunes Linares era dirigente estatal del PRI y perdió 107 alcaldías para ganar únicamente 105.

El PRI ya traía una debacle histórica que lo condujo a su propia tragedia el pasado domingo 4 de junio.

En esta nueva ocasión, Miguel Angel Yunes Linares vuelve a ser cabeza de playa en una elección estatal pero ahora al frente del ejército del PAN aliado con el PRD.

Su triunfo es otra vez menor si tomamos en cuenta que es el gobernador de la entidad, que dispuso de recursos oficiales y no oficiales para una elección de Estado y que se enfrentó a un PRI devastado como marca política por la docena trágica de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Añadamos que el PAN/PRD compitió contra MORENA, un partido nuevo y en manos de necios, torpes que pudieron hacer mucho más y cuya codicia los condujo al debilitamiento.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Rocío Nahle García son los personajes que partieron en dos a MORENA en Veracruz.

112 triunfos para el PAN/PRD no son malos, simplemente son mediocres.

En número de votantes la alianza PAN/PRD queda mejor posicionada que sus rivales de cara al 2018 y en ese sentido hay que reconocer el triunfo de Yunes Linares.

No obstante MORENA tiene la oportunidad de aprender de sus errores y puede dar la pelea por la gubernatura.

El PRI no estaba muerto, andaba de parranda y ya veremos cómo reacciona ante la cruda…

(3)

Faltan más aspectos por estudiar; otras variables para reflexionar; el análisis debe ser profundo para entender a cabalidad lo ocurrido el 4 de junio…

La democracia en serio requiere educación, paciencia, la sabia virtud de conocer el tiempo como escribió en su memorable soneto el periodista y poeta Renato Leduc…