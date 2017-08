Desarrollo y Finanzas

• Braulio Javier García Nieva

Para que haya desarrollo, crecimiento y avance en las ciudades tiene que haber un buen manejo de su dinero y financiamiento viable, y eso quiere decir finanzas municipales sanas.

Finanzas municipales, frase que a más de uno le causa erizo en la piel y razones hay muchas.

Las finanzas municipales tienden a ser el talón de Aquiles de muchos municipios en el país, más preocupante para unos que para otros y para varios es tema crítico y en no pocos casos por desgracia es asunto vertebral en su sostenimiento propio.

Según el último estudio realizado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas del H. Congreso de la Unión, nos dice que en los últimos 10 años la deuda de los municipios creció un 107% y se ubica en 46,490 millones al primer trimestre del 2017.

Eso demuestra como al tema de financiamiento se le debe empezar a poner sumó cuidado.

Con una deuda de las entidades federativas muy elevada y grave en muchas de ellas, ahora la deuda de los municipios también se tendrá que ir regulando en lo posible, para evitar catástrofes financieras en el futuro próximo. Y muestra de ello es que el endeudamiento municipal no es relacionado al endeudamiento estatal existente a la hora de otorgar créditos por las entidades bancarias de nuestro país, si no, no se podría entender como algunos de los municipios que más están cayendo en préstamos pertenecen a los estados de la república que más se han señalado por saqueo de sus gobernadores.

Veracruz ejemplo en los titulares de los diarios y medios de comunicación es la muestra.

A pesar de sus innumerables denuncias por desfalcos y mantener un caso atípico de endeudamiento por 42% de bonos bursátiles, 47% de banca de desarrollo, 8% a la banca múltiple y un restante del 3% a otros.

Este recuento de la manera en que están endeudados los municipios de dicha entidad, se vuelve más significativa cuando se analiza por diferentes lentes: el primero de ellos es saber que el municipio de Coatzacoalcos, Ver. es el numero 21 con mayor deuda el primero a nivel nacional es Tijuana.

El segundo lente es el de deuda percápita, es decir la cantidad de deuda conforme a la cantidad de ciudadanos y en esta lectura aparecen nuevos actores en el estado de Veracruz, siendo Tuxpan, Ver. el No 13 a nivel nacional con mayor número de deuda.

Y el tercer análisis a realizar es el de saber su deuda conforme a sus ingresos propios y ahí nuevamente Tuxpan sube a la posición No. 7.

Y por si fuera poco Tuxpan es la No. 46 de municipios con deuda ante el SHCP y 7 municipios veracruzanos más se encuentran en ella.

Y hacemos mención a ese municipio de Tuxpan en particular por qué es a el, al que recientemente el congreso estatal de Veracruz le otorga permiso a pedir otro crédito más por 30 millones, pareciera que los legisladores no toman en cuenta la gravedad en la que se encuentra ese municipio. Y aparte le permiten más deuda y la concesión de su alumbrado con deuda de hasta por 10 años por 15 millones.

Así las cosas faltara ver si sus autoridades municipales tienen el descaro de utilizar el crédito a 6 meses de su partida y sobre todo por qué el partido en el poder perdió las pasadas elecciones.

Tiempo al tiempo para ver los alcances y la vergüenza de los dirigentes de los municipios con nuevos créditos.