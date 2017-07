Desde Los Pinos instruyen para sancionarnos: Manuel Huerta

Redacción.- Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal de MORENA, acusó, en entrevista, que tal parece que el INE trae muchas ganas de sancionar al partido.

“Veo que a MORENA le traen muchas ganas de Los Pinos e instruyen a los órganos electorales a hacernos multas y por más que demostramos en tribunales que son injustas, igual las aplican”, dijo.

Y es que a MORENA el INE le impuso una multa de 7 millones 793 mil 408.95 pesos; y en julio, agosto y septiembre el OPLE le descontará de su dinero de prerrogativas, 2 millones 640 mil 952.50 pesos, 2 millones 640 mil 952.50 pesos y 2 millones 511 mil 503.96 pesos, respectivamente.

No obstante, dijo que aunque están resignados a ser multados, este descuento no les afectará porque su partido no sólo vive de las prerrogativas del partido, sino de las aportaciones de los ciudadanos y sus militantes.

Además, consideró que el INE estableció plazos cortos para la entregar de la información y consideró estas exigencias de transparencia y comprobación de gastos como “ocurrencias” de una legislación que está diseñada mal.

“A la hora de interpretar a nosotros nos revisan hasta lo que nos comemos y tiramos al baño, son implacables en la aplicación de las normas y para otros tienen ojos tapados.”, finalizó.