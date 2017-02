Desde su “trono” Winckler trabaja, denuncia Solecito

Marlene Carranza.- Desde “su trono” trabaja el Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, acusó la integrante del Colectivo Solecito en el estado, Lucy Díaz.

“Winckler piensa que él puede manejar a control remoto. Piensa y se lo deja a su fiscal y no quiere ni que le mencionen nada. He tenido que acercarme a él y simplemente no he sacado ninguna sola cita del señor, a la fecha”.

Sobre el fiscal especial en atención a denuncias por personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, consideró que hace su trabajo; sin embargo insistió que Winckler Ortiz está ” en su trono como un reyezuelo” y le interesa involucrarse en este tema que desde hace años afecta a miles de familias veracruzanas.

“Necesitamos que sea cosa integral”.

Al respecto, acusó que en México los derechos humanos no existen y prueba de ello es que los panteones son un desorden.

Por lo que consideró que en la entidad se requiere la construcción de un panteón ministerial; sin embargo y a pesar que lo propusieron desde hace un año, a la fecha no se ha hecho.

“Para eso se necesita un panteón ministerial”, insistió al tiempo de considerar que esto reducirá la corrupción dentro de estos lugares.