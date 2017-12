Desmiente Uriel Flores suspensión de pagos a maestros que no quieren evaluarse

Redacción.- Uriel Flores Aguayo, subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), negó, en entrevista, que se vaya a retrasar o suspender el pago quincenal a los docentes que se nieguen a someterse a la evaluación de desempeño.

“No, son posiciones de política sindical, hay grupos de presión pero no se les retrasa el pago por ningún motivo. Solamente quedarse en la queja va a ir excluyendo a algunos grupos. Su postura es muy respetable, pero ya no me parece relevante”.