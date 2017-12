Dictan prisión preventiva a Nemi Dib, acusa que lo van a matar en la cárcel

Redacción.- Le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva por un año al ex funcionario duartista Juan Antonio Nemi Dib, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal al adjudicar directamente un contrato irregular en la construcción de la Torre Pediátrica.

Después de una audiencia de más de seis horas, Alma Aleida Sosa, juez de control del Cereso de Pacho Viejo, le notificó las medidas cautelares y un silencio se hizo en la sala.

Antonio Nemi grito: “Me van a matar, he sido extorsionado, me han pedido dinero para venderme la libertad, me van a matar en la cárcel y todos ustedes van ser cómplices.”

Fue calmado por su hija para que la juez pudiera continuar con la audiencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE), acusó, en la causa penal 139/ 2017, que cuando era titular de la Secretaría de Salud, permitió la adjudicación directa de la obra de la Torre Pediátrica por 186.7 millones de pesos a la empresa Gran Marca Proyectos SA de CV, aun cuando había irregularidades y vicios en la construcción.

Para la FGE, Nemi sería autor intelectual de estos hechos y habría actuado con dolo por pagar a la empresa constructora 110.9 millones de pesos por la segunda etapa de la obra, que además nunca se concluyó.