Diseñados para el olvido

• Jesús García

El caso Duarte se ha convertido en el show mediático del momento. Opinólogos de izquierda y derecha sacan a relucir sus adjetivos más conspicuos y su indignación no cabe en dos cuartillas. Se desgranan perfiles, se entrevista a compañeros de escuela, se insinúa que él no era tan malo, pero se rodeó de gente toxica, y los más graciosos son los que ven en su arresto una muestra de que el PRI quiere cambiar. Dos muestras de que no:

1.-En 1982 Miguel de la Madrid puso en marcha su “renovación moral”, que consistía básicamente en evitar que el partido en el poder siguiera enriqueciéndose a costa del pueblo mexicano. Por supuesto tuvo su chivo expiatorio que fue el negro durazo: creación a imagen y semejanza del sistema. Al final la dichosa renovación nunca llego y el temblor del 85 demostró que el aparato de poder no cambiaría con un simple discurso. Gran renovación moral que culminó con la “caída del sistema”.

2.-Carlos Salinas le vendió a medio planeta la ilusión de llevarnos al primer mundo: sacar a este país de la pobreza y colocarnos a la altura de las grandes potencias. Como nuevo Santa Anna vendió las paraestatales a precios vergonzosos y con la partida secreta despilfarro a su antojo el dinero de los mexicanos. Le debemos el ascenso de Elba Esther Gordillo: su aliada y la encargada de domesticar a varias generaciones. Tuvo su muestra de poder y su chivo expiatorio en Joaquín Hernández Galicia “la quina”: líder petrolero y como durazo creación pura del sistema. Al final la ilusión se derrumbó con el error de diciembre y el levantamiento zapatista.

El show de duarte y su posible sentencia no solucionan nada. La historia nos ha enseñado que el mal está en la raíz del sistema. Cualquier político de mediano pelo sabe que goza de impunidad proporcional a su cargo y nadie quiere acusar a nadie porque todos tienen algo que ocultar. Nos engañamos si creemos que el caso Duarte va a cambiar en algo la impartición de justicia: solo es la limpieza que el sistema necesita cada determinado tiempo para seguir funcionando. Mañana será otro el que asesine y robe a plena luz del día protegido por los testaferros de siempre.

Lo más grave a mi parecer, es que la mayoría de las opiniones se centran en el desfalco millonario al estado. No se habla de otra cosa que de las propiedades, las tarjetas, las herencias sospechosas y la arrogancia del gobernador y su esposa: Indigna que eso sea lo que más indigne. ¿Y los cientos de desaparecidos? ¿Y los periodistas asesinados? Involuntariamente criminalizamos a las víctimas y a sus familias al guardar silencio ante sus muertes y de paso damos una imagen muy triste como sociedad: Narcisos mirando nuestro reflejo y alrededor llanto.

Duarte debe responder por las muertes y desapariciones durante su reinado. Eso es lo que más debe importar y lo que nosotros debemos exigir. Tanta sangre es impensable sin la colusión entre gobierno y crimen organizado. La justicia mexicana debe buscar los nexos entre ellos, pero no lo hará si medios y sociedad no presionamos. Quedaríamos muy mal si nos conformamos con la devolución de unos pesos mientras muchas madres buscan a sus hijos. Quedaríamos muy mal si en la telenovela Duarte, solo vemos amor, dinero y traición: la muerte debería ser la protagonista.

Presumimos que en el temblor del 85 nos abrazamos como nación. Pero eso no es una característica de México; cualquier país en esa circunstancia se solidariza. Una característica sí muy mexicana, es la falta de memoria, el olvido fácil. O si no, como es que este país no ha cambiado profundamente a pesar de Acteal, de Aguas Blancas, del asesinato de Colosio, del error de diciembre, etc. Sin memoria el caso Duarte no sirve. Nos venderán otra renovación moral y otra ilusión de cambio y la compraremos con la sonrisa del domesticado. No permitamos que nos compren el olvido y la dignidad.