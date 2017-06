Duarte de Ochoa no será entregado hasta que se lleve a cabo audiencia el próximo 4 de julio: PGR

Redacción.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México y manifestó su voluntad de allanarse a la solicitud de extradición que corresponde a los delitos del fuero común que se le imputan en México, dio a conocer la Procuraduría General de la República PGR).

En un comunicado, la dependencia precisó sin embargo que Duarte de Ochoa no será entregado en extradición hasta que se lleve a cabo otra audiencia señalada para el próximo 4 de julio y se dé a conocer el resultado de la misma, en la que el ex mandatario estatal podrá allanarse o no a la extradición.

Este martes, se llevó a cabo la audiencia informativa ante el Tercer Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Guatemala, país donde Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril pasado.

Javier Duarte es acusado de los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las autoridades veracruzanas lo requieren por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Fuente: Notimex.