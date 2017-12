Egresada UV obtuvo Mención Honorífica en Premios INAH 2017

Karina de la Paz Reyes Díaz, 22/12/2017, Xalapa, Ver.- La tesis “Propuesta de proyecto alternativo para la rehabilitación del sitio arqueológico de Cholula y sus alrededores”, de Gabriela Montero Mejía, egresada de la Licenciatura en Arqueología de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), recibió Mención Honorífica en los Premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 2017.

De acuerdo con la propia institución, el 17 de noviembre los más connotados especialistas vinculados a la arqueología, historia, antropología física y social, lingüística, etnohistoria, museografía y conservación del patrimonio cultural, confluyeron en el Museo Nacional de Antropología para ser partícipes y protagonistas de la entrega de los Premios INAH 2017 a un total de 60 especialistas, tanto adscritos a la institución como procedentes de otros centros de estudio.

“Los galardones reconocen e incentivan la elaboración de nuevos proyectos de investigación, conservación y divulgación del patrimonio histórico y antropológico de México”, informó la institución a través del boletín oficial http://bit.ly/2n9khYX

La galardonada por el INAH concedió la siguiente entrevista para Universo.

¿Cuándo y por qué inició tu interés por la arqueología?

Creo que no hubo un momento específico en el que haya iniciado mi interés por la arqueología, pienso que tiene que ver con mi personalidad y con el hecho de que siempre me gustó la investigación. El estudiar sociedades requiere de un conocimiento amplio sobre varios aspectos de la vida humana, mediante métodos y técnicas con base en marcos teóricos. El acercamiento a este tipo de conocimiento me llena a nivel académico y personal. La influencia y el apoyo de mi familia tienen mucho que ver, pues me enseñaron el amor por la lectura, la ciencia y las zonas arqueológicas.

¿Por qué decidiste estudiar en la UV?

Porque fue el programa que consideré más interesante y porque conozco investigadores reconocidos ahí, especialmente Lourdes Budar Jiménez, quien me instruyó en clases y en campo, y Sara Ladrón de Guevara, quien fue mi tutora académica.

Aunque no soy de Veracruz, el nivel académico de la institución es reconocido en todo el país. Además, visité varias universidades y cuando estuve en Xalapa supe que la UV cumpliría mis expectativas.

Pienso que la enseñanza en arqueología de la Universidad Veracruzana es de excelencia, el programa es muy completo pues no se enfoca únicamente a la teoría o la práctica, sino que engloba a ambas teniendo como resultado profesionales preparados para representar a la Universidad en posgrados de prestigio o para competir en el campo laboral.

Adicionalmente, la UV cuenta con varios apoyos para estudiantes de los que fui beneficiaria, como las Becas de Excelencia y de Titulación.

¿En qué consistió tu trabajo de tesis?

Mi trabajo de licenciatura se titula “Propuesta de proyecto alternativo para la rehabilitación del sitio arqueológico de Cholula y sus alrededores”. La razón por la cual realicé esta propuesta es que mi ciudad y el estado de Puebla en general están pasando por una etapa en la que se busca fomentar el turismo a través de diferentes proyectos culturales que, en muchos de los casos, no están basados en una investigación profunda sobre las necesidades de las estructuras históricas y arqueológicas, o no cuentan con la participación de especialistas.

Mi proyecto cuenta con un marco legal en el que explico por qué algunas de las medidas implementadas en Cholula en los últimos años no son afines con los estatutos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Con una base legal sólida, formulé un proyecto que incluye la conservación de estructuras arqueológicas en riesgo, así como la implementación de nueva señalética (que no ha sido actualizada en varias décadas), nuevos diseños para el recorrido turístico, contenido actualizado para las cédulas informativas, y la propuesta de implementación de nuevas tecnologías de bajo presupuesto para la explicación de la zona arqueológica, como la reconstrucción tridimensional por medio de fotogrametría.

Como parte fundamental, se toma en cuenta la opinión pública y la reanudación de la investigación arqueológica.

Básicamente, el proyecto que planteo es una intervención muy amplia en la zona que, sin embargo, puede ser implementada con un presupuesto mucho menor al utilizado para el proyecto turístico actual.

¿Qué retos representó para ti esta investigación?

Mi trabajo significó un gran reto para mí, principalmente porque el problema planteado se encuentra dentro de mi ciudad y, por lo tanto, es difícil dejar pasar algo que está dañando el patrimonio que, además de ser parte de la identidad de una nación, es parte del paisaje con el que crecí.

Por otro lado, el ambiente político fue complicado, realicé entrevistas con los diferentes movimientos sociales que surgieron a partir de la implementación de los proyectos gubernamentales, así como con la población en general.

No obstante, sin importar cuán complicado sea, creo que es básico no dejar pasar las oportunidades en las que podemos hacer escuchar nuestra voz como especialistas en un medio en el que tal vez no estamos tan involucrados, con el fin de obtener un beneficio para la arqueología de nuestro país.

Por esta perspectiva y por su infinito apoyo, agradezco a Omar Ruiz Gordillo, director de mi trabajo, así como a Yamile Lira López y Eduardo Merlo, quienes fungieron como asesores.

¿Dónde estudias tu maestría? Cuéntanos cómo llegaste ahí, qué te llamó la atención de esa institución y en qué consiste tu trabajo de investigación.

Actualmente estudio un programa de Doctorado en Antropología en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos (EEUU). Gracias al apoyo de miembros de la UV como Sergio Vásquez Zárate y Maura Ordóñez Valenzuela, fui aceptada en dicha institución con una beca total que consiste en la cobertura de mis estudios y manutención con un puesto de docente asistente. Mi investigación, en esta ocasión, se ubica en el sur de Veracruz, en el área cercana al municipio de Ángel R. Cabada.

El interés por esta institución universitaria surgió a partir del trabajo que realicé por cuatro años en el proyecto “Recorrido regional arqueológico Tres Zapotes”, bajo la dirección de Christopher Pool, miembro docente de dicha universidad.

Pool es el director de mi investigación actualmente. Por otro lado, muchos de los investigadores especializados en la arqueología del sur de Veracruz son egresados de esta universidad.

La experiencia, hasta ahora, ha sido muy interesante, el programa es intensivo y requiere de dedicación al 100 por ciento. Además, es grato ver que existe una comunicación constante entre investigadores de ambas universidades.

Como integrante de una nueva generación de arqueólogos, ¿qué desafíos ves para la arqueología en el país?

Creo que la arqueología en México pasa por una etapa difícil, especialmente para los arqueólogos jóvenes en busca de oportunidades, que tiene que ver con la situación política, económica y social del país en general.

Sin embargo, creo que podemos aprovechar estos momentos de crisis para salir de nuestra rutina académica y mostrar por qué nuestra labor es importante y no debe ser rezagada. Creo firmemente, y lo menciono en mi trabajo recepcional, que debemos entender las necesidades de la sociedad actual y actuar con base en ello para que nuestra labor como investigadores sea valorada.