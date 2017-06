El 21 de junio se emite dictamen de desafuero en contra de Eva Cadena: Fernando Kuri

Redacción.- Fernando Kuri Kuri, presidente de la comisión Instructora de la LXIV Legislatura, informó que será el próximo miércoles 21 de junio, en sesión privada, cuando se emita el dictamen del desafuero de la diputada independiente Eva Cadena Sandoval, acusada de recaudar recursos públicos para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, líder de MORENA.

El diputado local dijo que todo dependerá de la manera en que se estudie el expediente “todo conforme a derecho y ella presentó pruebas, cuya información no la puedo decir por la secrecía del tema, porque esos temas son discrecionales no puedo yo hacer comentarios hasta no dictaminar”. Recordó que la sesión del próximo 21 de junio será privada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ante la Legislatura local la solicitud de desafuero en contra de Eva Cadena Sandoval, para que se le retire el cargo de diputada por el distrito Coatzacoalcos Rural de MORENA, y pueda así hacer frente sin el fuero constitucional a los delitos electorales, de soborno y corrupción que se le imputan, tras haber sido exhibida en tres vídeos recibiendo dinero.