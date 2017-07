El alcalde de Pánuco, Ricardo García, inaugura la construcción de un comedor en el Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Redacción.- Ricardo García Escalante, alcalde de Pánuco, tiene como prioridad generar mejores condiciones para que los niños de Pánuco estudien, ese es el principal objetivo de su administración.

Durante el arranque de obra del comedor en el Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”, el alcalde destacó que es responsabilidad de las autoridad trabajar sin descanso para que niños, niñas y jóvenes de este municipio cuenten con todo lo necesario para desarrollarse académicamente.

“Más allá de las obras materiales, más allá de los números, lo que buscamos no es una estadística más, sino que al final nuestros niños vivan mejor, que no batallen lo que ustedes batallaron. Es nuestra responsabilidad como autoridades mejorar las condiciones para que estudien. El ímpetu, la fe, la esperanza, la constancia de las maestras es lo que nos tiene aquí, yo me comprometí con ellas a que antes de dejar la presidencia iba a hacer lo imposible por dejarles un comedor a los niños”, expresó.

Los niños recibieron a Ricardo García Escalante con la siguiente bienvenida: “Buenos días Ricky y a todos los presentes, bienvenido a nuestro jardín, te damos las gracias por el comedor que nos harás, esperamos que no te olvides de nosotros, gracias por tu apoyo”.

Se espera que el comedor quede terminado en unos días.