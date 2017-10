El apagón del programa Revisiones en RTV

• Miguel Ángel Cristiani G.

Nuestro filósofo de cabecera, Pancho López afirma que no es posible tapar el sol con un dedo, pero al parecer eso todavía no es sabido por algunos de los neo funcionarios estatales del mini gobierno de dos años, ya que, en una decisión por demás absurda, sacaron de la programación de la televisora oficial RTV uno de los programas de mayor audiencia.

Así como lo leyó usted, de por sí, el rating de la televisora nunca ha estado muy elevado, más ahora que hay un mayor número de canales en la televisión abierta y de apaga, pues lo lógico es tratar si no de aumentar cuando menos mantener la pobre audiencia.

No sabemos cuáles pudieran ser los programas que tienen mayor número de auditorio, pero lo que sí sabemos es que el programa de análisis “Re-visiones, los periodistas tienen la palabra” y donde participan, Sergio González Levet, como conductor y nuestros compañeros y amigos de muchos años dentro del periodismo veracruzano Manuel Rossete, Salvador Muñoz y Quirino Moreno, así como Eleaney Sesma era uno -sino es el número uno- de los pocos que lograban atender a un público de televidentes.

Lo que sí nos consta, es que todos los periodistas que han pasado por el equipo de comentaristas de Revisión, son comunicadores veracruzanos con una gran experiencia y por lo mismo tienen sobrada capacidad para conducir un programa de televisión, diferente, en el que se haga el análisis de los hechos más recientes ocurridos en la entidad veracruzana.

Así como no se explica el motivo que llevó a los neo integrantes del Consejo Editorial del canal oficial a sacar del aire el programa, tampoco se sabe cuál fue el callo que debieron haber pisado para que se tomara tal decisión.

Lo cierto es que el programa de televisión Revisiones, ya llevaba más de dos años de estarse transmitiendo semanalmente y hasta retransmitiendo nuevamente los sábados.

Logró acumular más de ciento setenta programas, el último de los cuales, fue grabado, pero nunca salió al aire.

El hecho de que otro foro de comunicación sea cerrado, debe de ser motivo de preocupación y ocupación para los periodistas veracruzanos, ya que no solo se viene a sumar a la ya larga lista de medios que han tenido que cerrar en fechas recientes, sino que es una tribuna de expresión, que desaparece, como por arte de magia, gracias a una decisión de los neo funcionarios de la administración panista.

Para quienes les gusta hablar en sus discursos de la transparencia y la libertad de expresión, ahí queda una rayita más al tigre.

Es cierto que venimos de un mal gobierno -del que tanto les gusta hablar a las nuevas autoridades- que tuvo entre sus múltiples características el ejercer una forma dictatorial de controlar a los medios a través de la imposición de una criminal censura y castigo a las empresas de comunicación, no por nada la ex vocera y ex coordinadora de Comunicación Social Gina Domínguez Colío está ahora en prisión.

Pero tratando de acallar a las voces analíticas -ni siquiera críticas en un medio oficial- no se está contribuyendo en nada a la construcción de un medio masivo que pueda cambiar para bien, sino todo lo contrario.

Afortunadamente el equipo del programa Revisiones está formado por comunicadores de toda la vida, que a estas alturas del partido ya tienen el cuero suficientemente curtido para resistir a quienes a su arribo al mini gobierno, sienten que pueden hacer y deshacer a su antojo, por lo que si les cierran las puertas del canal oficial, ya han tomado la decisión de continuar sus transmisiones vía internet, desde la página de Facebook del programa (facebook.com/REvisiones.RTV) y desde los portales entornopolitico.com, formato7.com, elchiletpin.com, lospoliticosveracruz.com y journalveracruz.com, además de otros medios de sus numerosos amigos.

Así librarán los intentos de los neo funcionarios del régimen panista, que buscaban imponerles la censura, por lo que estamos seguros que ahora continuarán con sus análisis serios, sin ofensa, pero con el rigor necesario, que les dan la experiencia acumulada en tantos años de ejercer el periodismo veracruzano.

